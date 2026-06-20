- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
236
盈利交易:
191 (80.93%)
亏损交易:
45 (19.07%)
最好交易:
47.85 USD
最差交易:
-32.95 USD
毛利:
1 024.81 USD (102 398 pips)
毛利亏损:
-514.45 USD (51 430 pips)
最大连续赢利:
16 (97.17 USD)
最大连续盈利:
97.17 USD (16)
夏普比率:
0.26
交易活动:
4.62%
最大入金加载:
43.72%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
21 分钟
采收率:
2.22
长期交易:
120 (50.85%)
短期交易:
116 (49.15%)
利润因子:
1.99
预期回报:
2.16 USD
平均利润:
5.37 USD
平均损失:
-11.43 USD
最大连续失误:
5 (-97.81 USD)
最大连续亏损:
-97.81 USD (5)
每月增长:
8.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
229.42 USD (29.60%)
相对跌幅:
结余:
49.77% (229.42 USD)
净值:
49.01% (234.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|236
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|510
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47.85 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +97.17 USD
最大连续亏损: -97.81 USD
My strategy focuses on precision rather than frequent trading, waiting patiently for high-probability setups.
Trades are executed only after detailed, multi-layered market analysis confirms strong entry conditions.
The approach prioritizes quality, controlled risk, and disciplined decision-making over market noise.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月65 USD
305%
0
0
USD
USD
396
USD
USD
11
100%
236
80%
5%
1.99
2.16
USD
USD
50%
1:500