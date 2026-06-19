- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
147
Прибыльных трейдов:
124 (84.35%)
Убыточных трейдов:
23 (15.65%)
Лучший трейд:
1 671.66 USD
Худший трейд:
-311.23 USD
Общая прибыль:
9 781.58 USD (85 937 pips)
Общий убыток:
-2 843.83 USD (29 105 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (2 045.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 139.36 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
56.66%
Макс. загрузка депозита:
11.28%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
8.12
Длинных трейдов:
73 (49.66%)
Коротких трейдов:
74 (50.34%)
Профит фактор:
3.44
Мат. ожидание:
47.20 USD
Средняя прибыль:
78.88 USD
Средний убыток:
-123.64 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-158.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-839.13 USD (3)
Прирост в месяц:
7.94%
Годовой прогноз:
96.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
108.49 USD
Максимальная:
854.87 USD (3.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.40% (854.87 USD)
По эквити:
14.75% (3 704.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|107
|EURGBP-STD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-STD
|5K
|EURGBP-STD
|1.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-STD
|56K
|EURGBP-STD
|743
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 671.66 USD
Худший трейд: -311 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 045.54 USD
Макс. убыток в серии: -158.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
14
100%
147
84%
57%
3.43
47.20
USD
USD
15%
1:500