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Lanang Hadyan Arfiero Ayogya

Ranging EurGbp SarangTrader

Lanang Hadyan Arfiero Ayogya
Lanang Hadyan Arfiero Ayogya

Lanang Hadyan Arfiero Ayogya

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 35%
VTMarkets-Live 2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
147
Прибыльных трейдов:
124 (84.35%)
Убыточных трейдов:
23 (15.65%)
Лучший трейд:
1 671.66 USD
Худший трейд:
-311.23 USD
Общая прибыль:
9 781.58 USD (85 937 pips)
Общий убыток:
-2 843.83 USD (29 105 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (2 045.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 139.36 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
56.66%
Макс. загрузка депозита:
11.28%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
8.12
Длинных трейдов:
73 (49.66%)
Коротких трейдов:
74 (50.34%)
Профит фактор:
3.44
Мат. ожидание:
47.20 USD
Средняя прибыль:
78.88 USD
Средний убыток:
-123.64 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-158.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-839.13 USD (3)
Прирост в месяц:
7.94%
Годовой прогноз:
96.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
108.49 USD
Максимальная:
854.87 USD (3.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.40% (854.87 USD)
По эквити:
14.75% (3 704.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-STD 107
EURGBP-STD 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-STD 5K
EURGBP-STD 1.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-STD 56K
EURGBP-STD 743
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 671.66 USD
Худший трейд: -311 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 045.54 USD
Макс. убыток в серии: -158.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.15 09:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.12 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 12:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ranging EurGbp SarangTrader
30 USD в месяц
35%
0
0
USD
27K
USD
14
100%
147
84%
57%
3.43
47.20
USD
15%
1:500
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