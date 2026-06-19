- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
147
盈利交易:
124 (84.35%)
亏损交易:
23 (15.65%)
最好交易:
1 671.66 USD
最差交易:
-311.23 USD
毛利:
9 781.58 USD (85 937 pips)
毛利亏损:
-2 843.83 USD (29 105 pips)
最大连续赢利:
17 (2 045.54 USD)
最大连续盈利:
2 139.36 USD (16)
夏普比率:
0.25
交易活动:
58.72%
最大入金加载:
11.28%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
7 小时
采收率:
8.12
长期交易:
73 (49.66%)
短期交易:
74 (50.34%)
利润因子:
3.44
预期回报:
47.20 USD
平均利润:
78.88 USD
平均损失:
-123.64 USD
最大连续失误:
6 (-158.92 USD)
最大连续亏损:
-839.13 USD (3)
每月增长:
7.94%
年度预测:
96.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
108.49 USD
最大值:
854.87 USD (3.40%)
相对跌幅:
结余:
3.40% (854.87 USD)
净值:
14.75% (3 704.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|107
|EURGBP-STD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-STD
|5K
|EURGBP-STD
|1.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-STD
|56K
|EURGBP-STD
|743
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 671.66 USD
最差交易: -311 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 045.54 USD
最大连续亏损: -158.92 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
35%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
14
100%
147
84%
59%
3.43
47.20
USD
USD
15%
1:500