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Сигналы / MetaTrader 5 / Deep Gold FpTrading
Wai Choi Chow

Deep Gold FpTrading

Wai Choi Chow
Wai Choi Chow

Wai Choi Chow

5 (1)
2 продукта 2 сигнала
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 46%
FPTradingLLC-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
53 (81.53%)
Убыточных трейдов:
12 (18.46%)
Лучший трейд:
13.84 USD
Худший трейд:
-3.47 USD
Общая прибыль:
116.85 USD (10 597 pips)
Общий убыток:
-22.24 USD (1 650 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (29.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.03 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
22.39%
Макс. загрузка депозита:
22.02%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
16.72
Длинных трейдов:
52 (80.00%)
Коротких трейдов:
13 (20.00%)
Профит фактор:
5.25
Мат. ожидание:
1.46 USD
Средняя прибыль:
2.20 USD
Средний убыток:
-1.85 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.66 USD (2)
Прирост в месяц:
13.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
5.66 USD (1.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.99% (5.78 USD)
По эквити:
18.91% (43.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 34
GBPUSD.r 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 53
GBPUSD.r 42
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 5.6K
GBPUSD.r 3.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.84 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +29.20 USD
Макс. убыток в серии: -4.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This cutting-edge trading expert advisor leverages state-of-the-art technology, incorporating a pre-trained Temporal Fusion Transformer (TFT) model based on deep learning principles to elevate your trading experience with XAUUSD to unprecedented levels.
Нет отзывов
2026.07.02 17:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.26 16:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.18 02:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.17 13:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.17 13:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Deep Gold FpTrading
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
211
USD
9
0%
65
81%
22%
5.25
1.46
USD
19%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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