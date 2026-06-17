- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
67
盈利交易:
55 (82.08%)
亏损交易:
12 (17.91%)
最好交易:
13.84 USD
最差交易:
-3.47 USD
毛利:
120.24 USD (10 831 pips)
毛利亏损:
-22.48 USD (1 650 pips)
最大连续赢利:
16 (29.20 USD)
最大连续盈利:
38.03 USD (6)
夏普比率:
0.56
交易活动:
24.48%
最大入金加载:
22.02%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
10 小时
采收率:
17.27
长期交易:
52 (77.61%)
短期交易:
15 (22.39%)
利润因子:
5.35
预期回报:
1.46 USD
平均利润:
2.19 USD
平均损失:
-1.87 USD
最大连续失误:
3 (-4.11 USD)
最大连续亏损:
-5.66 USD (2)
每月增长:
14.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
5.66 USD (1.71%)
相对跌幅:
结余:
1.99% (5.78 USD)
净值:
18.91% (43.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|34
|GBPUSD.r
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|53
|GBPUSD.r
|45
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|5.6K
|GBPUSD.r
|3.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.84 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +29.20 USD
最大连续亏损: -4.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPTradingLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
48%
0
0
USD
USD
214
USD
USD
9
0%
67
82%
24%
5.34
1.46
USD
USD
19%
1:500