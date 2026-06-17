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Houman Gholamhossein Momayez

Vfundv Amarkets

Houman Gholamhossein Momayez
Houman Gholamhossein Momayez

Houman Gholamhossein Momayez

1 тема
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 221%
AMarkets-Real
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
186
Прибыльных трейдов:
98 (52.68%)
Убыточных трейдов:
88 (47.31%)
Лучший трейд:
780.01 USD
Худший трейд:
-269.45 USD
Общая прибыль:
8 248.58 USD (265 729 pips)
Общий убыток:
-3 755.29 USD (76 326 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (523.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 501.99 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
90.67%
Макс. загрузка депозита:
33.63%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
6.58
Длинных трейдов:
87 (46.77%)
Коротких трейдов:
99 (53.23%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
24.16 USD
Средняя прибыль:
84.17 USD
Средний убыток:
-42.67 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-119.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-381.20 USD (4)
Прирост в месяц:
108.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.60 USD
Максимальная:
682.83 USD (11.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.81% (641.74 USD)
По эквити:
6.12% (196.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 51
BTCUSD 34
S&P500 32
EURNZDb 16
XAGUSDb 15
NZDUSDb 9
Nasdaq100 8
DowJones30 8
NZDCHFb 4
AUDUSDb 3
WTI 3
USDCADb 1
EURUSDb 1
GBPUSDb 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 2.4K
BTCUSD 708
S&P500 510
EURNZDb 182
XAGUSDb -53
NZDUSDb -54
Nasdaq100 75
DowJones30 500
NZDCHFb 97
AUDUSDb -9
WTI -73
USDCADb 208
EURUSDb 52
GBPUSDb -70
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 124K
BTCUSD 6.2K
S&P500 4.1K
EURNZDb 2.4K
XAGUSDb 142
NZDUSDb -15
Nasdaq100 50K
DowJones30 1.1K
NZDCHFb 272
AUDUSDb -2
WTI -236
USDCADb 738
EURUSDb 212
GBPUSDb -136
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +780.01 USD
Худший трейд: -269 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +523.99 USD
Макс. убыток в серии: -119.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AMarkets-Real
0.33 × 66
ForexClub-MT5 Real Server
6.07 × 14
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VFUNDV

VFUNDV is a disciplined multi-market trading strategy built around one core principle: protect capital first, grow it second.

The strategy focuses primarily on swing trading while selectively capturing high-probability short-term opportunities across Forex, Gold, Silver, Crude Oil, Bitcoin, and major US indices.

Rather than pursuing constant aggressive exposure, risk is actively adjusted according to market conditions. Capital allocation is dynamic, allowing strong performance during favorable periods while reducing exposure during drawdowns.

The objective is not simply to generate high returns, but to achieve them with disciplined risk management and controlled capital preservation.

Every position is executed with predefined risk parameters, consistent execution, and a strict focus on maintaining long-term sustainability.

High performance is welcomed. Risk discipline is never compromised.


Нет отзывов
2026.07.27 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.22 18:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.18 11:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.07 13:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.07 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.03 11:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.03 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.30 15:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.25 08:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.25 08:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 18:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.18 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.17 09:11
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.06.17 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.17 09:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vfundv Amarkets
50 USD в месяц
221%
0
0
USD
6.5K
USD
8
0%
186
52%
91%
2.19
24.16
USD
14%
1:100
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