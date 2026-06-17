Подписка будет разрешена после начала торговли
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
116 (87.87%)
Убыточных трейдов:
16 (12.12%)
Лучший трейд:
48.01 USD
Худший трейд:
-18.39 USD
Общая прибыль:
1 656.77 USD (50 304 031 pips)
Общий убыток:
-140.16 USD (6 890 585 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (29.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
242.87 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.87
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
55.84
Длинных трейдов:
57 (43.18%)
Коротких трейдов:
75 (56.82%)
Профит фактор:
11.82
Мат. ожидание:
11.49 USD
Средняя прибыль:
14.28 USD
Средний убыток:
-8.76 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-27.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.16 USD (2)
Прирост в месяц:
0.97%
Годовой прогноз:
11.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
27.16 USD (1.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.f
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.f
|43M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +48.01 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +29.12 USD
Макс. убыток в серии: -27.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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