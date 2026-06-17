СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TMF
Algoritmic Capital, Ltd.

TMF

Algoritmic Capital, Ltd.
Algoritmic Capital, Ltd.

Algoritmic Capital, Ltd.

4.4 (20)
Algoritmic Capital - поставщик финансовых услуг, специализирующийся на алгоритмических торговых системах и образовательных услугах для активных трейдеров.
6 продуктов 12 сигналов 5 комментариев
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 4%
TMFinancials-Server
1:30

Подписка будет разрешена после начала торговли

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
132
Прибыльных трейдов:
116 (87.87%)
Убыточных трейдов:
16 (12.12%)
Лучший трейд:
48.01 USD
Худший трейд:
-18.39 USD
Общая прибыль:
1 656.77 USD (50 304 031 pips)
Общий убыток:
-140.16 USD (6 890 585 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (29.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
242.87 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.87
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
55.84
Длинных трейдов:
57 (43.18%)
Коротких трейдов:
75 (56.82%)
Профит фактор:
11.82
Мат. ожидание:
11.49 USD
Средняя прибыль:
14.28 USD
Средний убыток:
-8.76 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-27.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.16 USD (2)
Прирост в месяц:
0.97%
Годовой прогноз:
11.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
27.16 USD (1.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.f 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.f 1.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.f 43M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.01 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +29.12 USD
Макс. убыток в серии: -27.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.06 08:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.17 08:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика