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交易:
135
盈利交易:
118 (87.40%)
亏损交易:
17 (12.59%)
最好交易:
48.01 USD
最差交易:
-18.39 USD
毛利:
1 662.23 USD (51 181 728 pips)
毛利亏损:
-142.03 USD (7 331 528 pips)
最大连续赢利:
13 (29.12 USD)
最大连续盈利:
242.87 USD (12)
夏普比率:
0.86
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
55.97
长期交易:
57 (42.22%)
短期交易:
78 (57.78%)
利润因子:
11.70
预期回报:
11.26 USD
平均利润:
14.09 USD
平均损失:
-8.35 USD
最大连续失误:
2 (-27.16 USD)
最大连续亏损:
-27.16 USD (2)
每月增长:
0.91%
年度预测:
11.85%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
27.16 USD (1.05%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.f
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.f
|44M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +48.01 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +29.12 USD
最大连续亏损: -27.16 USD
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