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Сигналы / MetaTrader 4 / Grasberg
Eko Prasetyo

Grasberg

Eko Prasetyo
Eko Prasetyo

Eko Prasetyo

0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 236%
Tickmill-Live10
1:500

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
146
Прибыльных трейдов:
54 (36.98%)
Убыточных трейдов:
92 (63.01%)
Лучший трейд:
31.26 USD
Худший трейд:
-11.84 USD
Общая прибыль:
909.28 USD (70 072 pips)
Общий убыток:
-615.91 USD (44 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (61.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.93 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
7.54%
Макс. загрузка депозита:
8.31%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
5.52
Длинных трейдов:
73 (50.00%)
Коротких трейдов:
73 (50.00%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
2.01 USD
Средняя прибыль:
16.84 USD
Средний убыток:
-6.69 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-52.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.14 USD (5)
Прирост в месяц:
108.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.74 USD
Максимальная:
53.14 USD (14.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.45% (32.23 USD)
По эквити:
4.35% (4.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 293
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 25K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.26 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +61.93 USD
Макс. убыток в серии: -52.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.50 × 8
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.10 × 165
WealthyAccumulation-Live
1.16 × 187
ICMarketsSC-Live16
1.34 × 58
Alpari-Pro.ECN
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
RoboForex-ECN-3
1.50 × 8
Exness-Real4
1.75 × 4
Tickmill-Live10
1.86 × 341
RoboForex-Pro-6
1.92 × 13
ICMarketsSC-Live05
1.98 × 267
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 2
Pepperstone-Edge12
2.33 × 6
еще 77...
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Нет отзывов
2026.07.17 12:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.15 16:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.15 16:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.15 13:57
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.15 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 13:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.09 13:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 04:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.09 04:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 15:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.08 15:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 23:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.30 05:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.23 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.17 04:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.06.17 04:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.17 04:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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