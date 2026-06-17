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Всего трейдов:
146
Прибыльных трейдов:
54 (36.98%)
Убыточных трейдов:
92 (63.01%)
Лучший трейд:
31.26 USD
Худший трейд:
-11.84 USD
Общая прибыль:
909.28 USD (70 072 pips)
Общий убыток:
-615.91 USD (44 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (61.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.93 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
7.54%
Макс. загрузка депозита:
8.31%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
5.52
Длинных трейдов:
73 (50.00%)
Коротких трейдов:
73 (50.00%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
2.01 USD
Средняя прибыль:
16.84 USD
Средний убыток:
-6.69 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-52.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.14 USD (5)
Прирост в месяц:
108.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.74 USD
Максимальная:
53.14 USD (14.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.45% (32.23 USD)
По эквити:
4.35% (4.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|293
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.26 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +61.93 USD
Макс. убыток в серии: -52.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real7
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.50 × 8
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|1.10 × 165
|
WealthyAccumulation-Live
|1.16 × 187
|
ICMarketsSC-Live16
|1.34 × 58
|
Alpari-Pro.ECN
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|1.50 × 8
|
Exness-Real4
|1.75 × 4
|
Tickmill-Live10
|1.86 × 341
|
RoboForex-Pro-6
|1.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live05
|1.98 × 267
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.33 × 6
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