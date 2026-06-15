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Houman Gholamhossein Momayez

Vfundv Errante

Houman Gholamhossein Momayez
Houman Gholamhossein Momayez

Houman Gholamhossein Momayez

1 тема
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 216%
ErranteSC-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
180
Прибыльных трейдов:
89 (49.44%)
Убыточных трейдов:
91 (50.56%)
Лучший трейд:
555.87 USD
Худший трейд:
-154.11 USD
Общая прибыль:
5 084.26 USD (1 459 537 pips)
Общий убыток:
-2 503.32 USD (800 740 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (358.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 066.03 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
91.02%
Макс. загрузка депозита:
22.35%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
5.87
Длинных трейдов:
89 (49.44%)
Коротких трейдов:
91 (50.56%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
14.34 USD
Средняя прибыль:
57.13 USD
Средний убыток:
-27.51 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-136.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-201.00 USD (2)
Прирост в месяц:
142.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
108.92 USD
Максимальная:
439.97 USD (13.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.45% (301.93 USD)
По эквити:
6.23% (74.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.i 54
BTCUSD.i 40
US500.i 24
XAGUSD.i 15
EURNZD.i 14
NZDUSD.i 9
US100.i 7
US30.i 5
NZDCHF.i 4
USOILSEP26 3
AUDUSD.i 2
USDCAD.i 1
EURUSD.i 1
GBPUSD.i 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.i 1.7K
BTCUSD.i 385
US500.i 232
XAGUSD.i -80
EURNZD.i 79
NZDUSD.i -43
US100.i 38
US30.i 293
NZDCHF.i 41
USOILSEP26 -87
AUDUSD.i -2
USDCAD.i 25
EURUSD.i 26
GBPUSD.i -30
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.i 95K
BTCUSD.i 393K
US500.i 21K
XAGUSD.i -1.5K
EURNZD.i 2K
NZDUSD.i -278
US100.i 37K
US30.i 114K
NZDCHF.i 227
USOILSEP26 -1.8K
AUDUSD.i 36
USDCAD.i 714
EURUSD.i 219
GBPUSD.i -121
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +555.87 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +358.38 USD
Макс. убыток в серии: -136.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ErranteSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

VFUNDV

VFUNDV is a disciplined multi-market trading strategy built around one core principle: protect capital first, grow it second.

The strategy focuses primarily on swing trading while selectively capturing high-probability short-term opportunities across Forex, Gold, Silver, Crude Oil, Bitcoin, and major US indices.

Rather than pursuing constant aggressive exposure, risk is actively adjusted according to market conditions. Capital allocation is dynamic, allowing strong performance during favorable periods while reducing exposure during drawdowns.

The objective is not simply to generate high returns, but to achieve them with disciplined risk management and controlled capital preservation.

Every position is executed with predefined risk parameters, consistent execution, and a strict focus on maintaining long-term sustainability.

High performance is welcomed. Risk discipline is never compromised.


Нет отзывов
2026.07.22 18:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.21 12:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 02:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.15 21:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.15 18:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.15 10:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.15 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 16:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.08 16:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 12:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.08 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 19:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.16 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 13:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 13:10
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.16 12:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 11:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.15 09:52
Share of trading days is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vfundv Errante
50 USD в месяц
216%
0
0
USD
3.8K
USD
9
0%
180
49%
91%
2.03
14.34
USD
16%
1:100
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