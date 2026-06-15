- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
36 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
9.60 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
202.40 USD (8 800 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
36 (202.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
202.40 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
3.07
Торговая активность:
31.89%
Макс. загрузка депозита:
3.15%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
36 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
5.62 USD
Средняя прибыль:
5.62 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
6.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
15.84% (323.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.fs
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.fs
|8.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.60 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +202.40 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
9
100%
36
100%
32%
n/a
5.62
USD
USD
16%
1:500