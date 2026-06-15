- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38
盈利交易:
38 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
9.60 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
221.60 USD (9 300 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
38 (221.60 USD)
最大连续盈利:
221.60 USD (38)
夏普比率:
2.99
交易活动:
28.69%
最大入金加载:
3.15%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.00
长期交易:
38 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
5.83 USD
平均利润:
5.83 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
7.55%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
15.84% (323.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.fs
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.fs
|9.3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.60 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 38
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +221.60 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValburyAsiaFutures-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
11%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
9
100%
38
100%
29%
n/a
5.83
USD
USD
16%
1:500