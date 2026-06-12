- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
763
Прибыльных трейдов:
394 (51.63%)
Убыточных трейдов:
369 (48.36%)
Лучший трейд:
2 351.10 USD
Худший трейд:
-1 231.65 USD
Общая прибыль:
70 156.98 USD (131 641 pips)
Общий убыток:
-59 361.07 USD (109 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (841.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 583.15 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
3.44%
Макс. загрузка депозита:
1.56%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
3.03
Длинных трейдов:
370 (48.49%)
Коротких трейдов:
393 (51.51%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
14.15 USD
Средняя прибыль:
178.06 USD
Средний убыток:
-160.87 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-577.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 311.15 USD (2)
Прирост в месяц:
8.34%
Годовой прогноз:
101.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
106.40 USD
Максимальная:
3 562.35 USD (9.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.87% (3 562.35 USD)
По эквити:
2.75% (1 245.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|763
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 351.10 USD
Худший трейд: -1 232 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +841.08 USD
Макс. убыток в серии: -577.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Levels-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
37%
0
0
USD
USD
47K
USD
USD
18
0%
763
51%
3%
1.18
14.15
USD
USD
8%
1:100