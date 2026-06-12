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Сигналы / MetaTrader 5 / Aurix Geek
Ramunas Pakstas

Aurix Geek

Ramunas Pakstas
Ramunas Pakstas

Ramunas Pakstas

0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 37%
Levels-Main
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
763
Прибыльных трейдов:
394 (51.63%)
Убыточных трейдов:
369 (48.36%)
Лучший трейд:
2 351.10 USD
Худший трейд:
-1 231.65 USD
Общая прибыль:
70 156.98 USD (131 641 pips)
Общий убыток:
-59 361.07 USD (109 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (841.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 583.15 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
3.44%
Макс. загрузка депозита:
1.56%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
3.03
Длинных трейдов:
370 (48.49%)
Коротких трейдов:
393 (51.51%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
14.15 USD
Средняя прибыль:
178.06 USD
Средний убыток:
-160.87 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-577.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 311.15 USD (2)
Прирост в месяц:
8.34%
Годовой прогноз:
101.17%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
106.40 USD
Максимальная:
3 562.35 USD (9.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.87% (3 562.35 USD)
По эквити:
2.75% (1 245.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 763
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 351.10 USD
Худший трейд: -1 232 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +841.08 USD
Макс. убыток в серии: -577.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Levels-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 12:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 10:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 16:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.09 03:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.01 09:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 08:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 07:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.22 10:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.15 13:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.15 08:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.13 00:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.12 12:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aurix Geek
30 USD в месяц
37%
0
0
USD
47K
USD
18
0%
763
51%
3%
1.18
14.15
USD
8%
1:100
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