- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
763
盈利交易:
394 (51.63%)
亏损交易:
369 (48.36%)
最好交易:
2 351.10 USD
最差交易:
-1 231.65 USD
毛利:
70 156.98 USD (131 641 pips)
毛利亏损:
-59 361.07 USD (109 140 pips)
最大连续赢利:
5 (841.08 USD)
最大连续盈利:
2 583.15 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
3.44%
最大入金加载:
1.56%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
32
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
3.03
长期交易:
370 (48.49%)
短期交易:
393 (51.51%)
利润因子:
1.18
预期回报:
14.15 USD
平均利润:
178.06 USD
平均损失:
-160.87 USD
最大连续失误:
7 (-577.98 USD)
最大连续亏损:
-2 311.15 USD (2)
每月增长:
5.62%
年度预测:
68.17%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
106.40 USD
最大值:
3 562.35 USD (9.70%)
相对跌幅:
结余:
7.87% (3 562.35 USD)
净值:
2.75% (1 245.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|763
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 351.10 USD
最差交易: -1 232 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +841.08 USD
最大连续亏损: -577.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Levels-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
37%
0
0
USD
USD
47K
USD
USD
18
0%
763
51%
3%
1.18
14.15
USD
USD
8%
1:100