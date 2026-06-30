СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TNG Gold Scalper HFM
Dilwyn Tng

TNG Gold Scalper HFM

Dilwyn Tng
Dilwyn Tng

Dilwyn Tng

4.8 (978)
✈️My Telegram: @P5EAfx
🌸中文的朋友，萊： silane
🍊中文的朋友，微信： silane32
I sell my products in MQL5.com only. I do not have affilate helping me to sell my products.
If someone offer you my product in telegram/whatsapp/chats/social media, that is NOT me.
16 продуктов 11 сигналов 7 тем 16 комментариев
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 153%
HFMarketsGlobal-Live17
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
50 (90.90%)
Убыточных трейдов:
5 (9.09%)
Лучший трейд:
5.28 USD
Худший трейд:
-9.93 USD
Общая прибыль:
101.68 USD (10 145 pips)
Общий убыток:
-25.08 USD (1 956 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (80.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.86 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
6.52%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
39 секунд
Фактор восстановления:
4.70
Длинных трейдов:
19 (34.55%)
Коротких трейдов:
36 (65.45%)
Профит фактор:
4.05
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
2.03 USD
Средний убыток:
-5.02 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.93 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.40 USD
Максимальная:
16.31 USD (12.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.01% (16.21 USD)
По эквити:
4.87% (6.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 77
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 8.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.28 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +80.86 USD
Макс. убыток в серии: -9.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.29 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.20 12:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 00:33
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.01 01:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.01 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.30 10:04
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.30 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TNG Gold Scalper HFM
999 USD в месяц
153%
0
0
USD
127
USD
9
100%
55
90%
0%
4.05
1.39
USD
12%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.