- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
50 (90.90%)
Убыточных трейдов:
5 (9.09%)
Лучший трейд:
5.28 USD
Худший трейд:
-9.93 USD
Общая прибыль:
101.68 USD (10 145 pips)
Общий убыток:
-25.08 USD (1 956 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (80.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.86 USD (38)
Коэффициент Шарпа:
0.73
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
6.52%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
39 секунд
Фактор восстановления:
4.70
Длинных трейдов:
19 (34.55%)
Коротких трейдов:
36 (65.45%)
Профит фактор:
4.05
Мат. ожидание:
1.39 USD
Средняя прибыль:
2.03 USD
Средний убыток:
-5.02 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-9.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.93 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.40 USD
Максимальная:
16.31 USD (12.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.01% (16.21 USD)
По эквити:
4.87% (6.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|77
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|8.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.28 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 38
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +80.86 USD
Макс. убыток в серии: -9.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
153%
0
0
USD
USD
127
USD
USD
9
100%
55
90%
0%
4.05
1.39
USD
USD
12%
1:500