- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
58
盈利交易:
53 (91.37%)
亏损交易:
5 (8.62%)
最好交易:
5.28 USD
最差交易:
-9.93 USD
毛利:
105.43 USD (10 519 pips)
毛利亏损:
-25.38 USD (1 956 pips)
最大连续赢利:
38 (80.86 USD)
最大连续盈利:
80.86 USD (38)
夏普比率:
0.73
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
6.52%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
37 秒
采收率:
4.91
长期交易:
22 (37.93%)
短期交易:
36 (62.07%)
利润因子:
4.15
预期回报:
1.38 USD
平均利润:
1.99 USD
平均损失:
-5.08 USD
最大连续失误:
1 (-9.93 USD)
最大连续亏损:
-9.93 USD (1)
每月增长:
-1.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.40 USD
最大值:
16.31 USD (12.08%)
相对跌幅:
结余:
12.01% (16.21 USD)
净值:
4.87% (6.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|8.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.28 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 38
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +80.86 USD
最大连续亏损: -9.93 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
160%
0
0
USD
USD
130
USD
USD
9
100%
58
91%
0%
4.15
1.38
USD
USD
12%
1:500