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Сигналы / MetaTrader 4 / Tickmill 07
Yung Pak So

Tickmill 07

Yung Pak So
Yung Pak So

Yung Pak So

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 388 USD в месяц
прирост с 2026 145%
Tickmill-Live10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
438
Прибыльных трейдов:
351 (80.13%)
Убыточных трейдов:
87 (19.86%)
Лучший трейд:
267.00 USD
Худший трейд:
-61.37 USD
Общая прибыль:
4 556.25 USD (10 232 747 pips)
Общий убыток:
-1 785.40 USD (9 254 714 pips)
Макс. серия выигрышей:
162 (759.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 914.69 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.24%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.27
Длинных трейдов:
179 (40.87%)
Коротких трейдов:
259 (59.13%)
Профит фактор:
2.55
Мат. ожидание:
6.33 USD
Средняя прибыль:
12.98 USD
Средний убыток:
-20.52 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-275.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-690.34 USD (14)
Прирост в месяц:
18.01%
Годовой прогноз:
218.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 218.42 USD (21.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.99% (1 218.42 USD)
По эквити:
39.98% (901.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 276
BTCUSD 120
SOLUSD 42
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD 601
BTCUSD 49
SOLUSD 2.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD 404K
BTCUSD 572K
SOLUSD 2.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +267.00 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +759.84 USD
Макс. убыток в серии: -275.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 15:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 05:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 00:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 23:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 12:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 06:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 05:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 01:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 23:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 18:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 15:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.31 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 08:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 02:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 20:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 18:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tickmill 07
388 USD в месяц
145%
0
0
USD
2K
USD
14
100%
438
80%
100%
2.55
6.33
USD
40%
1:500
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