- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
438
Прибыльных трейдов:
351 (80.13%)
Убыточных трейдов:
87 (19.86%)
Лучший трейд:
267.00 USD
Худший трейд:
-61.37 USD
Общая прибыль:
4 556.25 USD (10 232 747 pips)
Общий убыток:
-1 785.40 USD (9 254 714 pips)
Макс. серия выигрышей:
162 (759.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 914.69 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.24%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.27
Длинных трейдов:
179 (40.87%)
Коротких трейдов:
259 (59.13%)
Профит фактор:
2.55
Мат. ожидание:
6.33 USD
Средняя прибыль:
12.98 USD
Средний убыток:
-20.52 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-275.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-690.34 USD (14)
Прирост в месяц:
18.01%
Годовой прогноз:
218.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 218.42 USD (21.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.99% (1 218.42 USD)
По эквити:
39.98% (901.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|276
|BTCUSD
|120
|SOLUSD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|601
|BTCUSD
|49
|SOLUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|404K
|BTCUSD
|572K
|SOLUSD
|2.1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +267.00 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +759.84 USD
Макс. убыток в серии: -275.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
388 USD в месяц
145%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
14
100%
438
80%
100%
2.55
6.33
USD
USD
40%
1:500