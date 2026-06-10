- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
441
盈利交易:
354 (80.27%)
亏损交易:
87 (19.73%)
最好交易:
267.00 USD
最差交易:
-61.37 USD
毛利:
4 567.01 USD (10 239 472 pips)
毛利亏损:
-1 785.40 USD (9 254 714 pips)
最大连续赢利:
165 (770.60 USD)
最大连续盈利:
1 914.69 USD (29)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.24%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.28
长期交易:
181 (41.04%)
短期交易:
260 (58.96%)
利润因子:
2.56
预期回报:
6.31 USD
平均利润:
12.90 USD
平均损失:
-20.52 USD
最大连续失误:
27 (-275.29 USD)
最大连续亏损:
-690.34 USD (14)
每月增长:
16.93%
年度预测:
205.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 218.42 USD (21.27%)
相对跌幅:
结余:
38.99% (1 218.42 USD)
净值:
39.98% (901.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|279
|BTCUSD
|120
|SOLUSD
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|611
|BTCUSD
|49
|SOLUSD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|410K
|BTCUSD
|572K
|SOLUSD
|2.1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +267.00 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +770.60 USD
最大连续亏损: -275.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月388 USD
146%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
15
100%
441
80%
100%
2.55
6.31
USD
USD
40%
1:500