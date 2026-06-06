- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
430
Прибыльных трейдов:
324 (75.34%)
Убыточных трейдов:
106 (24.65%)
Лучший трейд:
122.48 USD
Худший трейд:
-151.63 USD
Общая прибыль:
2 147.11 USD (129 439 pips)
Общий убыток:
-1 398.14 USD (115 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (131.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
270.24 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
48.70%
Макс. загрузка депозита:
4.56%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.59
Длинных трейдов:
205 (47.67%)
Коротких трейдов:
225 (52.33%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
1.74 USD
Средняя прибыль:
6.63 USD
Средний убыток:
-13.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-32.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.63 USD (1)
Прирост в месяц:
2.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
288.88 USD (8.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.07% (288.77 USD)
По эквити:
6.41% (132.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vip
|275
|EURUSD.vip
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.vip
|193
|EURUSD.vip
|556
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.vip
|6.8K
|EURUSD.vip
|7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +122.48 USD
Худший трейд: -152 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +131.16 USD
Макс. убыток в серии: -32.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WingoGroupLtd-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
35%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
10
100%
430
75%
49%
1.53
1.74
USD
USD
13%
1:500