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Сигналы / MetaTrader 5 / Aether Max
Fatemeh Naghizadehalgho

Aether Max

Fatemeh Naghizadehalgho
Fatemeh Naghizadehalgho

Fatemeh Naghizadehalgho

Pioneers of Innovation in Financial Markets
We are a team of leading experts in information technology, financial engineering, and macroeconomics,
united by the goal of revolutionizing traditional approaches to financial markets. Our commitment to
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 35%
WingoGroupLtd-Server
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
430
Прибыльных трейдов:
324 (75.34%)
Убыточных трейдов:
106 (24.65%)
Лучший трейд:
122.48 USD
Худший трейд:
-151.63 USD
Общая прибыль:
2 147.11 USD (129 439 pips)
Общий убыток:
-1 398.14 USD (115 157 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (131.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
270.24 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
48.70%
Макс. загрузка депозита:
4.56%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.59
Длинных трейдов:
205 (47.67%)
Коротких трейдов:
225 (52.33%)
Профит фактор:
1.54
Мат. ожидание:
1.74 USD
Средняя прибыль:
6.63 USD
Средний убыток:
-13.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-32.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.63 USD (1)
Прирост в месяц:
2.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
288.88 USD (8.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.07% (288.77 USD)
По эквити:
6.41% (132.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.vip 275
EURUSD.vip 155
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.vip 193
EURUSD.vip 556
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.vip 6.8K
EURUSD.vip 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +122.48 USD
Худший трейд: -152 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +131.16 USD
Макс. убыток в серии: -32.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WingoGroupLtd-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.06 02:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 00:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 22:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.01 13:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.29 14:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.29 10:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.29 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.10 22:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.09 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.06 20:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.06.06 20:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.06 20:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aether Max
999 USD в месяц
35%
0
0
USD
2.1K
USD
10
100%
430
75%
49%
1.53
1.74
USD
13%
1:500
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