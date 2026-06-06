- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
446
盈利交易:
336 (75.33%)
亏损交易:
110 (24.66%)
最好交易:
122.48 USD
最差交易:
-151.63 USD
毛利:
2 202.21 USD (133 537 pips)
毛利亏损:
-1 537.96 USD (129 040 pips)
最大连续赢利:
17 (131.16 USD)
最大连续盈利:
270.24 USD (14)
夏普比率:
0.12
交易活动:
47.57%
最大入金加载:
4.56%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
44
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.30
长期交易:
218 (48.88%)
短期交易:
228 (51.12%)
利润因子:
1.43
预期回报:
1.49 USD
平均利润:
6.55 USD
平均损失:
-13.98 USD
最大连续失误:
5 (-32.50 USD)
最大连续亏损:
-151.63 USD (1)
每月增长:
-1.86%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.10 USD
最大值:
288.88 USD (8.71%)
相对跌幅:
结余:
13.07% (288.77 USD)
净值:
6.41% (132.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.vip
|287
|EURUSD.vip
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.vip
|93
|EURUSD.vip
|571
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.vip
|-3.2K
|EURUSD.vip
|7.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +122.48 USD
最差交易: -152 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +131.16 USD
最大连续亏损: -32.50 USD
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无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月2499 USD
30%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
10
100%
446
75%
48%
1.43
1.49
USD
USD
13%
1:500