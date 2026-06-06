- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
103
盈利交易:
100 (97.08%)
亏损交易:
3 (2.91%)
最好交易:
54.48 USD
最差交易:
-28.93 USD
毛利:
497.48 USD (23 231 pips)
毛利亏损:
-61.37 USD (2 891 pips)
最大连续赢利:
33 (298.62 USD)
最大连续盈利:
298.62 USD (33)
夏普比率:
0.54
交易活动:
11.17%
最大入金加载:
26.86%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
4 小时
采收率:
15.06
长期交易:
61 (59.22%)
短期交易:
42 (40.78%)
利润因子:
8.11
预期回报:
4.23 USD
平均利润:
4.97 USD
平均损失:
-20.46 USD
最大连续失误:
1 (-28.93 USD)
最大连续亏损:
-28.93 USD (1)
每月增长:
35.32%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
5.56 USD
最大值:
28.95 USD (5.53%)
相对跌幅:
结余:
5.53% (28.95 USD)
净值:
13.57% (93.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|68
|.USTECHCash
|20
|.DE40Cash
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.US30Cash
|425
|.USTECHCash
|25
|.DE40Cash
|-13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.US30Cash
|20K
|.USTECHCash
|1.4K
|.DE40Cash
|-805
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +54.48 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +298.62 USD
最大连续亏损: -28.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
87%
0
0
USD
USD
936
USD
USD
10
99%
103
97%
11%
8.10
4.23
USD
USD
14%
1:300