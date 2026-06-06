- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
313
Прибыльных трейдов:
259 (82.74%)
Убыточных трейдов:
54 (17.25%)
Лучший трейд:
45.72 USD
Худший трейд:
-34.28 USD
Общая прибыль:
832.36 USD (1 649 096 pips)
Общий убыток:
-590.10 USD (1 056 991 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (63.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
67.25 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
11.84%
Макс. загрузка депозита:
12.24%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
1.35
Длинных трейдов:
161 (51.44%)
Коротких трейдов:
152 (48.56%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
3.21 USD
Средний убыток:
-10.93 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-53.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-120.98 USD (4)
Прирост в месяц:
-17.79%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
179.69 USD (27.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.74% (179.69 USD)
По эквити:
17.15% (111.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|291
|XAUUSD+
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|237
|XAUUSD+
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|592K
|XAUUSD+
|230
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.72 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +63.50 USD
Макс. убыток в серии: -53.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 46
ENGLISH
🤖 An advanced AI-powered BTC trading strategy engineered to detect high-volatility market movements and execute rapid trades with institutional-level precision.
Powered by real-time market analysis, adaptive algorithms, and high-frequency execution logic, the system is designed to capitalize on short-term opportunities while maintaining efficient risk management.
Buy our robot here: https://www.mql5.com/es/market/product/185600?source=Site+Market+MT5+Search+Rating006%3aBtx+Precision+Ai
⚠️ Limited launch offer available for a short time only.
The next subscription price will increase to 199 USD per month as the system continues to scale and expand its operational capacity.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
86%
0
0
USD
USD
521
USD
USD
10
99%
313
82%
12%
1.41
0.77
USD
USD
28%
1:500