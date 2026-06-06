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David Torres Villanueva

Vantage Precision BTC AI

David Torres Villanueva
David Torres Villanueva

David Torres Villanueva

0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 86%
VantageMarkets-Live 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
313
Прибыльных трейдов:
259 (82.74%)
Убыточных трейдов:
54 (17.25%)
Лучший трейд:
45.72 USD
Худший трейд:
-34.28 USD
Общая прибыль:
832.36 USD (1 649 096 pips)
Общий убыток:
-590.10 USD (1 056 991 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (63.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
67.25 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
11.84%
Макс. загрузка депозита:
12.24%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
1.35
Длинных трейдов:
161 (51.44%)
Коротких трейдов:
152 (48.56%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
3.21 USD
Средний убыток:
-10.93 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-53.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-120.98 USD (4)
Прирост в месяц:
-17.79%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
179.69 USD (27.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.74% (179.69 USD)
По эквити:
17.15% (111.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 291
XAUUSD+ 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 237
XAUUSD+ 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 592K
XAUUSD+ 230
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.72 USD
Худший трейд: -34 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +63.50 USD
Макс. убыток в серии: -53.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 46
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ENGLISH
🤖 An advanced AI-powered BTC trading strategy engineered to detect high-volatility market movements and execute rapid trades with institutional-level precision.

Powered by real-time market analysis, adaptive algorithms, and high-frequency execution logic, the system is designed to capitalize on short-term opportunities while maintaining efficient risk management.

⚠️ Limited launch offer available for a short time only.

The next subscription price will increase to 199 USD per month as the system continues to scale and expand its operational capacity.
Нет отзывов
2026.07.29 07:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 22:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.05 16:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.24 14:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.24 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.12 06:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.11 07:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.11 06:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.07 23:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.07 23:36
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.07 22:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.07 22:34
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.07 02:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.07 01:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.06 17:19
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.06 17:19
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.06.06 17:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.06 17:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Vantage Precision BTC AI
99 USD в месяц
86%
0
0
USD
521
USD
10
99%
313
82%
12%
1.41
0.77
USD
28%
1:500
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