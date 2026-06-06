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Сигналы / MetaTrader 4 / Cono888
Elvis Tangalayuk

Cono888

Elvis Tangalayuk
Elvis Tangalayuk

Elvis Tangalayuk

6 тем 11 комментариев
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 88 USD в месяц
прирост с 2026 34%
MaxrichGroup-Real
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
18 (40.90%)
Убыточных трейдов:
26 (59.09%)
Лучший трейд:
520.00 USD
Худший трейд:
-200.00 USD
Общая прибыль:
2 428.09 USD (71 656 pips)
Общий убыток:
-1 245.75 USD (52 355 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (628.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
628.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
11.85%
Макс. загрузка депозита:
2.93%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.46
Длинных трейдов:
19 (43.18%)
Коротких трейдов:
25 (56.82%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
26.87 USD
Средняя прибыль:
134.89 USD
Средний убыток:
-47.91 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-480.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-480.00 USD (5)
Прирост в месяц:
12.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
64.06 USD
Максимальная:
480.00 USD (16.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.77% (480.00 USD)
По эквити:
4.57% (173.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_MRG 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_MRG 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_MRG 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +520.00 USD
Худший трейд: -200 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +628.00 USD
Макс. убыток в серии: -480.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

We are not trader.
We are Risk Manager.
Нет отзывов
2026.08.06 05:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.28 16:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.21 07:18
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 13:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 12:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.15 11:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.14 00:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 10:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.07 08:43
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.01 06:18
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.30 07:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.08 02:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.08 01:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.06 08:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.06 08:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.06 08:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cono888
88 USD в месяц
34%
0
0
USD
5.7K
USD
11
0%
44
40%
12%
1.94
26.87
USD
12%
1:500
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