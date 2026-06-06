- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
18 (40.90%)
Убыточных трейдов:
26 (59.09%)
Лучший трейд:
520.00 USD
Худший трейд:
-200.00 USD
Общая прибыль:
2 428.09 USD (71 656 pips)
Общий убыток:
-1 245.75 USD (52 355 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (628.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
628.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
11.85%
Макс. загрузка депозита:
2.93%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.46
Длинных трейдов:
19 (43.18%)
Коротких трейдов:
25 (56.82%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
26.87 USD
Средняя прибыль:
134.89 USD
Средний убыток:
-47.91 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-480.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-480.00 USD (5)
Прирост в месяц:
12.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
64.06 USD
Максимальная:
480.00 USD (16.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.77% (480.00 USD)
По эквити:
4.57% (173.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +520.00 USD
Худший трейд: -200 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +628.00 USD
Макс. убыток в серии: -480.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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We are not trader.
We are Risk Manager.
We are Risk Manager.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
88 USD в месяц
34%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
11
0%
44
40%
12%
1.94
26.87
USD
USD
12%
1:500