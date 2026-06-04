Подписка будет разрешена после начала торговли
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
99 (86.84%)
Убыточных трейдов:
15 (13.16%)
Лучший трейд:
189.11 USD
Худший трейд:
-75.20 USD
Общая прибыль:
8 513.35 USD (42 424 701 pips)
Общий убыток:
-762.27 USD (6 438 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 031.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 031.22 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
1.17
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
78.84
Длинных трейдов:
49 (42.98%)
Коротких трейдов:
65 (57.02%)
Профит фактор:
11.17
Мат. ожидание:
67.99 USD
Средняя прибыль:
85.99 USD
Средний убыток:
-50.82 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-98.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-98.32 USD (2)
Прирост в месяц:
0.97%
Годовой прогноз:
11.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
98.32 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.f
|7.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.f
|36M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +189.11 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 031.22 USD
Макс. убыток в серии: -98.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
My trading strategy is designed with a strong focus on risk management and consistent growth. Based on historical performance and trading experience, the strategy targets an average return of 20% per month under normal market conditions.
✅ Target Return: 20% Monthly
✅ Disciplined Risk Management
✅ Consistent Trading Approach
✅ Suitable for Long-Term Growth
✅ Fully Transparent Performance Tracking
Disclaimer: Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results. Monthly returns may vary depending on market conditions.
Short Version:
🚀 Targeting 20% Monthly Growth
A disciplined trading strategy focused on consistency, risk management, and sustainable account growth. Designed to achieve approximately 20% monthly returns while maintaining controlled risk exposure. Past performance does not guarantee future results
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