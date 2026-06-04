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Сигналы / MetaTrader 5 / Omar Recovery Pro
Omar Rukwaya

Omar Recovery Pro

Omar Rukwaya
Omar Rukwaya

Omar Rukwaya

Professional Forex Trader & MQL4/MQL5 Developer from Rwanda.
My name is RUKWAYA OMAR, specialized in developing automated trading systems for MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms.
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 3%
TMFinancials-Server
1:33

Подписка будет разрешена после начала торговли

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
99 (86.84%)
Убыточных трейдов:
15 (13.16%)
Лучший трейд:
189.11 USD
Худший трейд:
-75.20 USD
Общая прибыль:
8 513.35 USD (42 424 701 pips)
Общий убыток:
-762.27 USD (6 438 040 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 031.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 031.22 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
1.17
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
78.84
Длинных трейдов:
49 (42.98%)
Коротких трейдов:
65 (57.02%)
Профит фактор:
11.17
Мат. ожидание:
67.99 USD
Средняя прибыль:
85.99 USD
Средний убыток:
-50.82 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-98.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-98.32 USD (2)
Прирост в месяц:
0.97%
Годовой прогноз:
11.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
98.32 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.f 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.f 7.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.f 36M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +189.11 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 031.22 USD
Макс. убыток в серии: -98.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

My trading strategy is designed with a strong focus on risk management and consistent growth. Based on historical performance and trading experience, the strategy targets an average return of 20% per month under normal market conditions.
✅ Target Return: 20% Monthly
✅ Disciplined Risk Management
✅ Consistent Trading Approach
✅ Suitable for Long-Term Growth
✅ Fully Transparent Performance Tracking
Disclaimer: Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results. Monthly returns may vary depending on market conditions.
Short Version:
🚀 Targeting 20% Monthly Growth
A disciplined trading strategy focused on consistency, risk management, and sustainable account growth. Designed to achieve approximately 20% monthly returns while maintaining controlled risk exposure. Past performance does not guarantee future results
Нет отзывов
2026.07.20 07:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.04 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика