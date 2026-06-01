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- Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
57 (70.37%)
Убыточных трейдов:
24 (29.63%)
Лучший трейд:
15.00 USD
Худший трейд:
-8.72 USD
Общая прибыль:
212.82 USD (21 483 pips)
Общий убыток:
-159.99 USD (15 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (15.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.72 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
0.02%
Макс. загрузка депозита:
10.95%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
43 (53.09%)
Коротких трейдов:
38 (46.91%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
0.65 USD
Средняя прибыль:
3.73 USD
Средний убыток:
-6.67 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-13.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.88 USD (2)
Прирост в месяц:
-15.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.93 USD
Максимальная:
32.52 USD (18.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.14% (32.48 USD)
По эквити:
5.38% (5.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|53
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.00 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.81 USD
Макс. убыток в серии: -13.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|1.25 × 4
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Trading doesn't have to be complicated. Hoki Bot keeps it simple — follow the trend, wait for the right moment, and let the setup come to you.
No revenge trading. No overtrading. Just clean entries based on market structure.
Best used with IC Markets for optimal results. 🚀
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