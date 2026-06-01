СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Hoki Bot 100 USD MT53
I Wayan Winner

Hoki Bot 100 USD MT53

I Wayan Winner
I Wayan Winner

I Wayan Winner

0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 38%
ICMarketsSC-MT5-3
1:500

Сигнал временно заблокирован для новых подписок

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
57 (70.37%)
Убыточных трейдов:
24 (29.63%)
Лучший трейд:
15.00 USD
Худший трейд:
-8.72 USD
Общая прибыль:
212.82 USD (21 483 pips)
Общий убыток:
-159.99 USD (15 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (15.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
41.72 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
0.02%
Макс. загрузка депозита:
10.95%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
43 (53.09%)
Коротких трейдов:
38 (46.91%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
0.65 USD
Средняя прибыль:
3.73 USD
Средний убыток:
-6.67 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-13.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.88 USD (2)
Прирост в месяц:
-15.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.93 USD
Максимальная:
32.52 USD (18.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.14% (32.48 USD)
По эквити:
5.38% (5.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 53
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.00 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.81 USD
Макс. убыток в серии: -13.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
1.25 × 4
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trading doesn't have to be complicated. Hoki Bot keeps it simple — follow the trend, wait for the right moment, and let the setup come to you.
No revenge trading. No overtrading. Just clean entries based on market structure.
Best used with IC Markets for optimal results. 🚀

Follow our TikTok
Нет отзывов
2026.08.06 01:00
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 14:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.09 13:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 08:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.06 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.30 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.29 06:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.21 15:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.15 14:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.15 13:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.11 08:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.11 08:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.05 14:01
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.06.01 13:47
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.01 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.06.01 13:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика