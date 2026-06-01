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Всего трейдов:
1 081
Прибыльных трейдов:
732 (67.71%)
Убыточных трейдов:
349 (32.28%)
Лучший трейд:
49.52 USD
Худший трейд:
-116.33 USD
Общая прибыль:
1 634.55 USD (550 192 pips)
Общий убыток:
-1 142.54 USD (490 550 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (22.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.14 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
3.05%
Макс. загрузка депозита:
162.92%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
607 (56.15%)
Коротких трейдов:
474 (43.85%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
2.23 USD
Средний убыток:
-3.27 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-421.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-421.77 USD (8)
Прирост в месяц:
-20.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 USD
Максимальная:
510.21 USD (33.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.96% (510.21 USD)
По эквити:
48.99% (391.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DE40
|697
|US30
|382
|XAUUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DE40
|144
|US30
|347
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DE40
|-22K
|US30
|81K
|XAUUSD
|104
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.52 USD
Худший трейд: -116 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +22.78 USD
Макс. убыток в серии: -421.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 4
|
Xellion-Live
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.14 × 7
|
Just2TradeSVG-MT5
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|2.92 × 12
|
VantageMarkets-Live 19
|5.40 × 25
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|7.42 × 162
|
Exness-MT5Real8
|9.66 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|9.96 × 114
|
BlackBullMarkets-Live
|10.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-3
|10.81 × 223
|
TickmillUK-Live
|10.88 × 85
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|11.50 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|12.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|14.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|15.84 × 241
|
Exness-MT5Real41
|17.51 × 39
|
Exness-MT5Real7
|26.47 × 151
|
Exness-MT5Real5
|28.87 × 79
|
DooTechnology-Live
|29.20 × 2061
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