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Сигналы / MetaTrader 5 / Long water 009
Siu Kit Wong

Long water 009

Siu Kit Wong
Siu Kit Wong

Siu Kit Wong

0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 98%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500

Сигнал временно заблокирован для новых подписок

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 081
Прибыльных трейдов:
732 (67.71%)
Убыточных трейдов:
349 (32.28%)
Лучший трейд:
49.52 USD
Худший трейд:
-116.33 USD
Общая прибыль:
1 634.55 USD (550 192 pips)
Общий убыток:
-1 142.54 USD (490 550 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (22.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.14 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
3.05%
Макс. загрузка депозита:
162.92%
Последний трейд:
20 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
607 (56.15%)
Коротких трейдов:
474 (43.85%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
2.23 USD
Средний убыток:
-3.27 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-421.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-421.77 USD (8)
Прирост в месяц:
-20.73%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 USD
Максимальная:
510.21 USD (33.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.96% (510.21 USD)
По эквити:
48.99% (391.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DE40 697
US30 382
XAUUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DE40 144
US30 347
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DE40 -22K
US30 81K
XAUUSD 104
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.52 USD
Худший трейд: -116 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +22.78 USD
Макс. убыток в серии: -421.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 4
Xellion-Live
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.14 × 7
Just2TradeSVG-MT5
0.50 × 2
RoboForex-ECN
2.92 × 12
VantageMarkets-Live 19
5.40 × 25
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
7.42 × 162
Exness-MT5Real8
9.66 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
9.96 × 114
BlackBullMarkets-Live
10.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-3
10.81 × 223
TickmillUK-Live
10.88 × 85
STARTRADERFinancial-Live 3
11.50 × 12
ICMarketsSC-MT5
12.00 × 1
FPMarkets-Live2
14.00 × 1
FusionMarkets-Live
15.84 × 241
Exness-MT5Real41
17.51 × 39
Exness-MT5Real7
26.47 × 151
Exness-MT5Real5
28.87 × 79
DooTechnology-Live
29.20 × 2061
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Нет отзывов
2026.08.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.08.06 11:49
No swaps are charged
2026.07.30 09:34
No swaps are charged on the signal account
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.30 08:55
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 07:17
No swaps are charged on the signal account
2026.07.28 14:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 11:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.02 12:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.17 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 14:08
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2026.06.15 15:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.06.15 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.04 15:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.04 11:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.02 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.02 09:59
Share of trading days is too low
2026.06.02 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
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