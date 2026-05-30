- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
30 (69.76%)
Убыточных трейдов:
13 (30.23%)
Лучший трейд:
13.98 USD
Худший трейд:
-6.81 USD
Общая прибыль:
77.92 USD (14 982 pips)
Общий убыток:
-16.91 USD (21 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (28.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.95 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
29.49%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 секунд
Фактор восстановления:
7.95
Длинных трейдов:
19 (44.19%)
Коротких трейдов:
24 (55.81%)
Профит фактор:
4.61
Мат. ожидание:
1.42 USD
Средняя прибыль:
2.60 USD
Средний убыток:
-1.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.67 USD (3)
Прирост в месяц:
29.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.67 USD (4.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.15% (7.67 USD)
По эквити:
0.78% (1.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|37
|BTCUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|64
|BTCUSD
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|3.1K
|BTCUSD
|-9.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.98 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +28.95 USD
Макс. убыток в серии: -7.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLtd-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
111111111111111111111111
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
66%
0
0
USD
USD
111
USD
USD
10
100%
43
69%
0%
4.60
1.42
USD
USD
5%
1:500