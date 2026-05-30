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Сигналы / MetaTrader 4 / XAU FPMarkets
Jian Guang Chen

XAU FPMarkets

Jian Guang Chen
Jian Guang Chen

Jian Guang Chen

0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 66%
FPMarketsLtd-Live5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
30 (69.76%)
Убыточных трейдов:
13 (30.23%)
Лучший трейд:
13.98 USD
Худший трейд:
-6.81 USD
Общая прибыль:
77.92 USD (14 982 pips)
Общий убыток:
-16.91 USD (21 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (28.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.95 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
29.49%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 секунд
Фактор восстановления:
7.95
Длинных трейдов:
19 (44.19%)
Коротких трейдов:
24 (55.81%)
Профит фактор:
4.61
Мат. ожидание:
1.42 USD
Средняя прибыль:
2.60 USD
Средний убыток:
-1.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.67 USD (3)
Прирост в месяц:
29.86%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.67 USD (4.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.15% (7.67 USD)
По эквити:
0.78% (1.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 37
BTCUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 64
BTCUSD -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 3.1K
BTCUSD -9.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.98 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +28.95 USD
Макс. убыток в серии: -7.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLtd-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

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Нет отзывов
2026.07.22 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.18 18:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.18 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.03 10:15
Share of trading days is too low
2026.06.03 10:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.03 10:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.03 09:15
Share of trading days is too low
2026.06.03 09:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.03 09:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.30 05:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.30 05:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.30 05:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.30 05:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.30 05:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAU FPMarkets
999 USD в месяц
66%
0
0
USD
111
USD
10
100%
43
69%
0%
4.60
1.42
USD
5%
1:500
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