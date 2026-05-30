信号部分
信号 / MetaTrader 4 / XAU FPMarkets
Jian Guang Chen

XAU FPMarkets

Jian Guang Chen
Jian Guang Chen

Jian Guang Chen

0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2026 63%
FPMarketsLtd-Live5
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
44
盈利交易:
30 (68.18%)
亏损交易:
14 (31.82%)
最好交易:
13.98 USD
最差交易:
-6.81 USD
毛利:
77.92 USD (14 982 pips)
毛利亏损:
-19.45 USD (21 885 pips)
最大连续赢利:
10 (28.95 USD)
最大连续盈利:
28.95 USD (10)
夏普比率:
0.41
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
29.49%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
9 秒
采收率:
7.62
长期交易:
20 (45.45%)
短期交易:
24 (54.55%)
利润因子:
4.01
预期回报:
1.33 USD
平均利润:
2.60 USD
平均损失:
-1.39 USD
最大连续失误:
3 (-7.67 USD)
最大连续亏损:
-7.67 USD (3)
每月增长:
27.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.67 USD (4.89%)
相对跌幅:
结余:
5.15% (7.67 USD)
净值:
0.78% (1.17 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.r 38
BTCUSD 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.r 62
BTCUSD -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.r 3K
BTCUSD -9.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +13.98 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +28.95 USD
最大连续亏损: -7.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLtd-Live5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

111111111111111111111111
没有评论
2026.08.12 12:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.22 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.18 18:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.18 17:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.03 10:15
Share of trading days is too low
2026.06.03 10:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.03 10:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.06.03 09:15
Share of trading days is too low
2026.06.03 09:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.06.03 09:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.30 05:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.30 05:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.30 05:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.30 05:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.30 05:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
XAU FPMarkets
每月999 USD
63%
0
0
USD
109
USD
11
100%
44
68%
0%
4.00
1.33
USD
5%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载