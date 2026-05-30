- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
30 (68.18%)
亏损交易:
14 (31.82%)
最好交易:
13.98 USD
最差交易:
-6.81 USD
毛利:
77.92 USD (14 982 pips)
毛利亏损:
-19.45 USD (21 885 pips)
最大连续赢利:
10 (28.95 USD)
最大连续盈利:
28.95 USD (10)
夏普比率:
0.41
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
29.49%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
9 秒
采收率:
7.62
长期交易:
20 (45.45%)
短期交易:
24 (54.55%)
利润因子:
4.01
预期回报:
1.33 USD
平均利润:
2.60 USD
平均损失:
-1.39 USD
最大连续失误:
3 (-7.67 USD)
最大连续亏损:
-7.67 USD (3)
每月增长:
27.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.67 USD (4.89%)
相对跌幅:
结余:
5.15% (7.67 USD)
净值:
0.78% (1.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|38
|BTCUSD
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|62
|BTCUSD
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|3K
|BTCUSD
|-9.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.98 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +28.95 USD
最大连续亏损: -7.67 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
63%
0
0
USD
USD
109
USD
USD
11
100%
44
68%
0%
4.00
1.33
USD
USD
5%
1:500