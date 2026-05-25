- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
66 (80.48%)
Убыточных трейдов:
16 (19.51%)
Лучший трейд:
14.58 USD
Худший трейд:
-31.32 USD
Общая прибыль:
195.75 USD (12 132 pips)
Общий убыток:
-220.54 USD (18 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (27.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.49 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
59.99%
Макс. загрузка депозита:
61.83%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
41 (50.00%)
Коротких трейдов:
41 (50.00%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.30 USD
Средняя прибыль:
2.97 USD
Средний убыток:
-13.78 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-64.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.57 USD (4)
Прирост в месяц:
49.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
119.52 USD
Максимальная:
161.65 USD (66.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.54% (161.61 USD)
По эквити:
51.92% (75.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|USDJPY
|12
|AUDCAD
|7
|NZDCAD
|5
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-97
|USDJPY
|29
|AUDCAD
|22
|NZDCAD
|21
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|2
|CADJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|USDJPY
|1.3K
|AUDCAD
|844
|NZDCAD
|748
|GBPUSD
|-6
|EURUSD
|32
|CADJPY
|132
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.58 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +27.58 USD
Макс. убыток в серии: -64.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.40 × 92
|
FPTradingLLC-Live
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|17.33 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
31 USD в месяц
-12%
0
0
USD
USD
176
USD
USD
12
0%
82
80%
60%
0.88
-0.30
USD
USD
67%
1:300