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Сигналы / MetaTrader 5 / LUPIS 3
Muchamad Rizal Fauzi

LUPIS 3

Muchamad Rizal Fauzi
Muchamad Rizal Fauzi

Muchamad Rizal Fauzi

0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 31 USD в месяц
прирост с 2026 -12%
ICMarketsSC-MT5-3
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
66 (80.48%)
Убыточных трейдов:
16 (19.51%)
Лучший трейд:
14.58 USD
Худший трейд:
-31.32 USD
Общая прибыль:
195.75 USD (12 132 pips)
Общий убыток:
-220.54 USD (18 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (27.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
42.49 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
59.99%
Макс. загрузка депозита:
61.83%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
41 (50.00%)
Коротких трейдов:
41 (50.00%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.30 USD
Средняя прибыль:
2.97 USD
Средний убыток:
-13.78 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-64.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.57 USD (4)
Прирост в месяц:
49.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
119.52 USD
Максимальная:
161.65 USD (66.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.54% (161.61 USD)
По эквити:
51.92% (75.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 52
USDJPY 12
AUDCAD 7
NZDCAD 5
GBPUSD 3
EURUSD 2
CADJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -97
USDJPY 29
AUDCAD 22
NZDCAD 21
GBPUSD -5
EURUSD 2
CADJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -9.6K
USDJPY 1.3K
AUDCAD 844
NZDCAD 748
GBPUSD -6
EURUSD 32
CADJPY 132
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.58 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +27.58 USD
Макс. убыток в серии: -64.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-3
0.40 × 92
FPTradingLLC-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
17.33 × 3
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Нет отзывов
2026.08.07 04:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.29 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 16:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 01:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 00:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 11:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 20:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.23 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.23 14:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 04:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.10 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.10 03:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.16 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.15 20:58
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2026.06.15 20:58
A large drawdown may occur on the account again
2026.05.28 03:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.25 23:58
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.05.25 23:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.25 23:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LUPIS 3
31 USD в месяц
-12%
0
0
USD
176
USD
12
0%
82
80%
60%
0.88
-0.30
USD
67%
1:300
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