- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
82
盈利交易:
66 (80.48%)
亏损交易:
16 (19.51%)
最好交易:
14.58 USD
最差交易:
-31.32 USD
毛利:
195.75 USD (12 132 pips)
毛利亏损:
-220.54 USD (18 692 pips)
最大连续赢利:
13 (27.58 USD)
最大连续盈利:
42.49 USD (9)
夏普比率:
0.01
交易活动:
54.86%
最大入金加载:
61.83%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.15
长期交易:
41 (50.00%)
短期交易:
41 (50.00%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.30 USD
平均利润:
2.97 USD
平均损失:
-13.78 USD
最大连续失误:
4 (-64.57 USD)
最大连续亏损:
-64.57 USD (4)
每月增长:
33.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
119.52 USD
最大值:
161.65 USD (66.56%)
相对跌幅:
结余:
66.54% (161.61 USD)
净值:
51.92% (75.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|USDJPY
|12
|AUDCAD
|7
|NZDCAD
|5
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-97
|USDJPY
|29
|AUDCAD
|22
|NZDCAD
|21
|GBPUSD
|-5
|EURUSD
|2
|CADJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-9.6K
|USDJPY
|1.3K
|AUDCAD
|844
|NZDCAD
|748
|GBPUSD
|-6
|EURUSD
|32
|CADJPY
|132
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.58 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +27.58 USD
最大连续亏损: -64.57 USD
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月31 USD
-12%
0
0
USD
USD
176
USD
USD
12
0%
82
80%
55%
0.88
-0.30
USD
USD
67%
1:300