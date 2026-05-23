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Jonathan Alexis Sanchez Narvaez

Robin Hood Fx

Jonathan Alexis Sanchez Narvaez
Jonathan Alexis Sanchez Narvaez

Jonathan Alexis Sanchez Narvaez

0 отзывов
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 -34%
FPMarketsSC-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
45 (60.81%)
Убыточных трейдов:
29 (39.19%)
Лучший трейд:
25.26 USD
Худший трейд:
-9.60 USD
Общая прибыль:
178.15 USD (3 062 pips)
Общий убыток:
-234.93 USD (1 597 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (71.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.53 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
1.54%
Макс. загрузка депозита:
44.82%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
30 (40.54%)
Коротких трейдов:
44 (59.46%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-0.77 USD
Средняя прибыль:
3.96 USD
Средний убыток:
-8.10 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-40.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.83 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.98%
Годовой прогноз:
-48.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
73.26 USD
Максимальная:
130.68 USD (64.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.10% (130.32 USD)
По эквити:
5.58% (7.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.r 40
GBPUSD.r 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.r -41
GBPUSD.r -16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.r 572
GBPUSD.r 893
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.26 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +71.53 USD
Макс. убыток в серии: -40.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных




Нет отзывов
2026.07.15 16:59
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.08 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 08:43
No swaps are charged
2026.07.07 08:43
No swaps are charged
2026.07.06 08:30
No swaps are charged on the signal account
2026.07.02 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.15 15:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.29 17:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.25 11:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.23 20:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Robin Hood Fx
35 USD в месяц
-34%
0
0
USD
110
USD
21
0%
74
60%
2%
0.75
-0.77
USD
58%
1:500
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