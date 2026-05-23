- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
45 (60.81%)
Убыточных трейдов:
29 (39.19%)
Лучший трейд:
25.26 USD
Худший трейд:
-9.60 USD
Общая прибыль:
178.15 USD (3 062 pips)
Общий убыток:
-234.93 USD (1 597 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (71.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.53 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
1.54%
Макс. загрузка депозита:
44.82%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
30 (40.54%)
Коротких трейдов:
44 (59.46%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-0.77 USD
Средняя прибыль:
3.96 USD
Средний убыток:
-8.10 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-40.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.83 USD (6)
Прирост в месяц:
-3.98%
Годовой прогноз:
-48.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
73.26 USD
Максимальная:
130.68 USD (64.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.10% (130.32 USD)
По эквити:
5.58% (7.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|40
|GBPUSD.r
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.r
|-41
|GBPUSD.r
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.r
|572
|GBPUSD.r
|893
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.26 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +71.53 USD
Макс. убыток в серии: -40.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsSC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
-34%
0
0
USD
USD
110
USD
USD
21
0%
74
60%
2%
0.75
-0.77
USD
USD
58%
1:500