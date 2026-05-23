- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
76
盈利交易:
46 (60.52%)
亏损交易:
30 (39.47%)
最好交易:
25.26 USD
最差交易:
-9.60 USD
毛利:
178.65 USD (3 066 pips)
毛利亏损:
-239.37 USD (1 639 pips)
最大连续赢利:
10 (71.53 USD)
最大连续盈利:
71.53 USD (10)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
1.54%
最大入金加载:
44.82%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
33 分钟
采收率:
-0.46
长期交易:
30 (39.47%)
短期交易:
46 (60.53%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-0.80 USD
平均利润:
3.88 USD
平均损失:
-7.98 USD
最大连续失误:
6 (-40.83 USD)
最大连续亏损:
-40.83 USD (6)
每月增长:
-7.41%
年度预测:
-89.93%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
73.26 USD
最大值:
130.68 USD (64.59%)
相对跌幅:
结余:
58.10% (130.32 USD)
净值:
5.58% (7.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|42
|GBPUSD.r
|34
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.r
|-45
|GBPUSD.r
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.r
|534
|GBPUSD.r
|893
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.26 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +71.53 USD
最大连续亏损: -40.83 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
-37%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
21
0%
76
60%
2%
0.74
-0.80
USD
USD
58%
1:500