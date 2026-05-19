СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Shum Capital
Dmitry Shumaev

Shum Capital

Dmitry Shumaev
Dmitry Shumaev

Dmitry Shumaev

Активно торгую с 2013 года. Только ручная торговля. Присоединяйтесь!
11 комментариев
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 28%
AlfaForexRU-Real
1:40
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
19 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1 630.95 RUB
Худший трейд:
0.00 RUB
Общая прибыль:
10 628.73 RUB (17 865 pips)
Общий убыток:
0.00 RUB
Макс. серия выигрышей:
19 (10 628.73 RUB)
Макс. прибыль в серии:
10 628.73 RUB (19)
Коэффициент Шарпа:
1.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
111.38%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
26 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
6 (31.58%)
Коротких трейдов:
13 (68.42%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
559.41 RUB
Средняя прибыль:
559.41 RUB
Средний убыток:
0.00 RUB
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 RUB)
Макс. убыток в серии:
0.00 RUB (0)
Прирост в месяц:
10.57%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
0.00 RUB (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 RUB)
По эквити:
41.96% (18 461.49 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 3
USDCHFrfd 3
AUDNZDrfd 2
USDCADrfd 2
EURAUDrfd 2
GBPUSDrfd 2
GBPJPYrfd 2
AUDCADrfd 1
USDJPYrfd 1
GBPCHFrfd 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd 21
USDCHFrfd 68
AUDNZDrfd 17
USDCADrfd 10
EURAUDrfd 3
GBPUSDrfd 13
GBPJPYrfd 19
AUDCADrfd 4
USDJPYrfd 19
GBPCHFrfd 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd 1K
USDCHFrfd 4.5K
AUDNZDrfd 2.2K
USDCADrfd 1K
EURAUDrfd 252
GBPUSDrfd 1.3K
GBPJPYrfd 3.7K
AUDCADrfd 490
USDJPYrfd 3.2K
GBPCHFrfd 66
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 630.95 RUB
Худший трейд: -0 RUB
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +10 628.73 RUB
Макс. убыток в серии: -0.00 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Живу рынком. Опыт больше 10 лет.
Нет отзывов
2026.08.07 17:57
Share of trading days is too low
2026.08.07 17:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 16:57
Share of trading days is too low
2026.08.07 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 03:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 04:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 16:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.17 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 03:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 18:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 17:59
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.79% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 16:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 16:59
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.79% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Shum Capital
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
48K
RUB
12
0%
19
100%
100%
n/a
559.41
RUB
42%
1:40
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.