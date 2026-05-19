- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
19 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1 630.95 RUB
Худший трейд:
0.00 RUB
Общая прибыль:
10 628.73 RUB (17 865 pips)
Общий убыток:
0.00 RUB
Макс. серия выигрышей:
19 (10 628.73 RUB)
Макс. прибыль в серии:
10 628.73 RUB (19)
Коэффициент Шарпа:
1.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
111.38%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
26 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
6 (31.58%)
Коротких трейдов:
13 (68.42%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
559.41 RUB
Средняя прибыль:
559.41 RUB
Средний убыток:
0.00 RUB
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 RUB)
Макс. убыток в серии:
0.00 RUB (0)
Прирост в месяц:
10.57%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 RUB
Максимальная:
0.00 RUB (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 RUB)
По эквити:
41.96% (18 461.49 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|3
|USDCHFrfd
|3
|AUDNZDrfd
|2
|USDCADrfd
|2
|EURAUDrfd
|2
|GBPUSDrfd
|2
|GBPJPYrfd
|2
|AUDCADrfd
|1
|USDJPYrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|21
|USDCHFrfd
|68
|AUDNZDrfd
|17
|USDCADrfd
|10
|EURAUDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|13
|GBPJPYrfd
|19
|AUDCADrfd
|4
|USDJPYrfd
|19
|GBPCHFrfd
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|1K
|USDCHFrfd
|4.5K
|AUDNZDrfd
|2.2K
|USDCADrfd
|1K
|EURAUDrfd
|252
|GBPUSDrfd
|1.3K
|GBPJPYrfd
|3.7K
|AUDCADrfd
|490
|USDJPYrfd
|3.2K
|GBPCHFrfd
|66
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 630.95 RUB
Худший трейд: -0 RUB
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +10 628.73 RUB
Макс. убыток в серии: -0.00 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Живу рынком. Опыт больше 10 лет.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
48K
RUB
RUB
12
0%
19
100%
100%
n/a
559.41
RUB
RUB
42%
1:40