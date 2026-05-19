- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20
盈利交易:
20 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1 630.95 RUB
最差交易:
0.00 RUB
毛利:
11 989.25 RUB (20 480 pips)
毛利亏损:
0.00 RUB
最大连续赢利:
20 (11 989.25 RUB)
最大连续盈利:
11 989.25 RUB (20)
夏普比率:
1.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
111.91%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
27 天
采收率:
0.00
长期交易:
6 (30.00%)
短期交易:
14 (70.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
599.46 RUB
平均利润:
599.46 RUB
平均损失:
0.00 RUB
最大连续失误:
0 (0.00 RUB)
最大连续亏损:
0.00 RUB (0)
每月增长:
13.68%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 RUB
最大值:
0.00 RUB (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 RUB)
净值:
41.96% (18 461.49 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|3
|USDCADrfd
|3
|USDCHFrfd
|3
|AUDNZDrfd
|2
|EURAUDrfd
|2
|GBPUSDrfd
|2
|GBPJPYrfd
|2
|AUDCADrfd
|1
|USDJPYrfd
|1
|GBPCHFrfd
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|21
|USDCADrfd
|33
|USDCHFrfd
|68
|AUDNZDrfd
|17
|EURAUDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|13
|GBPJPYrfd
|19
|AUDCADrfd
|4
|USDJPYrfd
|19
|GBPCHFrfd
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|1K
|USDCADrfd
|3.6K
|USDCHFrfd
|4.5K
|AUDNZDrfd
|2.2K
|EURAUDrfd
|252
|GBPUSDrfd
|1.3K
|GBPJPYrfd
|3.7K
|AUDCADrfd
|490
|USDJPYrfd
|3.2K
|GBPCHFrfd
|66
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 630.95 RUB
最差交易: -0 RUB
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +11 989.25 RUB
最大连续亏损: -0.00 RUB
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
32%
0
0
USD
USD
50K
RUB
RUB
13
0%
20
100%
100%
n/a
599.46
RUB
RUB
42%
1:40