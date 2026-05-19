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Dmitry Shumaev

Shum Capital

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交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 3
USDCADrfd 3
USDCHFrfd 3
AUDNZDrfd 2
EURAUDrfd 2
GBPUSDrfd 2
GBPJPYrfd 2
AUDCADrfd 1
USDJPYrfd 1
GBPCHFrfd 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd 21
USDCADrfd 33
USDCHFrfd 68
AUDNZDrfd 17
EURAUDrfd 3
GBPUSDrfd 13
GBPJPYrfd 19
AUDCADrfd 4
USDJPYrfd 19
GBPCHFrfd 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd 1K
USDCADrfd 3.6K
USDCHFrfd 4.5K
AUDNZDrfd 2.2K
EURAUDrfd 252
GBPUSDrfd 1.3K
GBPJPYrfd 3.7K
AUDCADrfd 490
USDJPYrfd 3.2K
GBPCHFrfd 66
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
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2026.08.07 17:57
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2026.08.07 17:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 16:57
Share of trading days is too low
2026.08.07 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.30 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.30 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 03:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 00:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 04:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 16:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.17 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 03:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 18:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 17:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 17:59
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.79% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 16:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 16:59
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.79% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 22:47
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2026.07.14 12:42
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