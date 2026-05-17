- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
107
Прибыльных трейдов:
93 (86.91%)
Убыточных трейдов:
14 (13.08%)
Лучший трейд:
30.09 USD
Худший трейд:
-35.04 USD
Общая прибыль:
788.16 USD (78 773 pips)
Общий убыток:
-458.85 USD (45 874 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (138.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
138.66 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
14.49%
Макс. загрузка депозита:
13.10%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.06
Длинных трейдов:
47 (43.93%)
Коротких трейдов:
60 (56.07%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
3.08 USD
Средняя прибыль:
8.47 USD
Средний убыток:
-32.78 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-66.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.85 USD (2)
Прирост в месяц:
82.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
81.05 USD (24.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.69% (81.05 USD)
По эквити:
30.45% (40.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.09 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +138.66 USD
Макс. убыток в серии: -66.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
375 USD в месяц
973%
0
0
USD
USD
301
USD
USD
13
100%
107
86%
14%
1.71
3.08
USD
USD
33%
1:200