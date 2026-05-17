- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
110
盈利交易:
95 (86.36%)
亏损交易:
15 (13.64%)
最好交易:
30.09 USD
最差交易:
-35.90 USD
毛利:
804.04 USD (80 360 pips)
毛利亏损:
-494.75 USD (49 464 pips)
最大连续赢利:
18 (148.84 USD)
最大连续盈利:
148.84 USD (18)
夏普比率:
0.31
交易活动:
14.49%
最大入金加载:
13.10%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.82
长期交易:
50 (45.45%)
短期交易:
60 (54.55%)
利润因子:
1.63
预期回报:
2.81 USD
平均利润:
8.46 USD
平均损失:
-32.98 USD
最大连续失误:
2 (-66.85 USD)
最大连续亏损:
-66.85 USD (2)
每月增长:
50.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
81.05 USD (24.84%)
相对跌幅:
结余:
32.69% (81.05 USD)
净值:
30.45% (40.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|309
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.09 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +148.84 USD
最大连续亏损: -66.85 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月375 USD
902%
0
0
USD
USD
281
USD
USD
13
100%
110
86%
14%
1.62
2.81
USD
USD
33%
1:200