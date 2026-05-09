Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 181
Прибыльных трейдов:
753 (63.75%)
Убыточных трейдов:
428 (36.24%)
Лучший трейд:
142.90 USD
Худший трейд:
-158.22 USD
Общая прибыль:
9 795.66 USD (352 456 pips)
Общий убыток:
-6 942.86 USD (539 042 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (205.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
205.66 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
77.58%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
14 дней
Фактор восстановления:
6.06
Длинных трейдов:
500 (42.34%)
Коротких трейдов:
681 (57.66%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
2.42 USD
Средняя прибыль:
13.01 USD
Средний убыток:
-16.22 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-77.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-158.22 USD (1)
Прирост в месяц:
2.06%
Годовой прогноз:
25.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
470.86 USD (6.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.80% (470.86 USD)
По эквити:
94.03% (12 778.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|172
|NZDCHF
|138
|EURJPY
|130
|NZDJPY
|128
|GBPCHF
|100
|GBPCAD
|96
|EURUSD
|68
|CADJPY
|62
|EURCAD
|56
|AUDJPY
|53
|AUDCAD
|39
|AUDUSD
|31
|NZDUSD
|28
|NZDCAD
|26
|USDCHF
|18
|USDCAD
|18
|AUDNZD
|15
|GBPUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|226
|NZDCHF
|429
|EURJPY
|-85
|NZDJPY
|362
|GBPCHF
|746
|GBPCAD
|-438
|EURUSD
|311
|CADJPY
|183
|EURCAD
|224
|AUDJPY
|150
|AUDCAD
|148
|AUDUSD
|101
|NZDUSD
|170
|NZDCAD
|92
|USDCHF
|134
|USDCAD
|51
|AUDNZD
|38
|GBPUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|-89K
|NZDCHF
|-20K
|EURJPY
|-86K
|NZDJPY
|2.9K
|GBPCHF
|14K
|GBPCAD
|-40K
|EURUSD
|3.2K
|CADJPY
|4.5K
|EURCAD
|7.3K
|AUDJPY
|4.3K
|AUDCAD
|4.8K
|AUDUSD
|-4.2K
|NZDUSD
|3.8K
|NZDCAD
|2.8K
|USDCHF
|2.5K
|USDCAD
|1.5K
|AUDNZD
|188
|GBPUSD
|144
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +142.90 USD
Худший трейд: -158 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +205.66 USD
Макс. убыток в серии: -77.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.10 × 10
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 14
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 371
|
ICMarkets-Live19
|0.66 × 113
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.67 × 1765
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1368
|
ICMarkets-Live20
|1.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 606
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
еще 345...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Focus: Recovering investment cost and achieving profitability fast.
Timescale: Can vary depending on the investment, but typically within weeks, months, or a year.
Benefits: Provides early validation of the investment's value, boosts cash flow, and fuels further growth.
Нет отзывов