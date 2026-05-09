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Сигналы / MetaTrader 4 / Rapid ROI 3
Son Tung Nguyen

Rapid ROI 3

Son Tung Nguyen
Son Tung Nguyen

Son Tung Nguyen

0 отзывов
Надежность
77 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 53%
Tickmill-Live08
1:500

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 181
Прибыльных трейдов:
753 (63.75%)
Убыточных трейдов:
428 (36.24%)
Лучший трейд:
142.90 USD
Худший трейд:
-158.22 USD
Общая прибыль:
9 795.66 USD (352 456 pips)
Общий убыток:
-6 942.86 USD (539 042 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (205.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
205.66 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
77.58%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
14 дней
Фактор восстановления:
6.06
Длинных трейдов:
500 (42.34%)
Коротких трейдов:
681 (57.66%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
2.42 USD
Средняя прибыль:
13.01 USD
Средний убыток:
-16.22 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-77.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-158.22 USD (1)
Прирост в месяц:
2.06%
Годовой прогноз:
25.03%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
470.86 USD (6.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.80% (470.86 USD)
По эквити:
94.03% (12 778.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 172
NZDCHF 138
EURJPY 130
NZDJPY 128
GBPCHF 100
GBPCAD 96
EURUSD 68
CADJPY 62
EURCAD 56
AUDJPY 53
AUDCAD 39
AUDUSD 31
NZDUSD 28
NZDCAD 26
USDCHF 18
USDCAD 18
AUDNZD 15
GBPUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY 226
NZDCHF 429
EURJPY -85
NZDJPY 362
GBPCHF 746
GBPCAD -438
EURUSD 311
CADJPY 183
EURCAD 224
AUDJPY 150
AUDCAD 148
AUDUSD 101
NZDUSD 170
NZDCAD 92
USDCHF 134
USDCAD 51
AUDNZD 38
GBPUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY -89K
NZDCHF -20K
EURJPY -86K
NZDJPY 2.9K
GBPCHF 14K
GBPCAD -40K
EURUSD 3.2K
CADJPY 4.5K
EURCAD 7.3K
AUDJPY 4.3K
AUDCAD 4.8K
AUDUSD -4.2K
NZDUSD 3.8K
NZDCAD 2.8K
USDCHF 2.5K
USDCAD 1.5K
AUDNZD 188
GBPUSD 144
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +142.90 USD
Худший трейд: -158 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +205.66 USD
Макс. убыток в серии: -77.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.10 × 10
Tickmill02-Live
0.44 × 18
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 14
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.50 × 371
ICMarkets-Live19
0.66 × 113
ForexTimeFXTM-ECN
0.67 × 1765
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1368
ICMarkets-Live20
1.00 × 9
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.03 × 606
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
еще 345...
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Focus: Recovering investment cost and achieving profitability fast.

Timescale: Can vary depending on the investment, but typically within weeks, months, or a year.

Benefits: Provides early validation of the investment's value, boosts cash flow, and fuels further growth.


Нет отзывов
2026.05.09 06:16
High current drawdown in 78% indicates the absence of risk limitation
2026.05.09 06:16
A large drawdown may occur on the account again
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