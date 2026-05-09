当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 184
盈利交易:
755 (63.76%)
亏损交易:
429 (36.23%)
最好交易:
142.90 USD
最差交易:
-158.22 USD
毛利:
9 807.72 USD (352 922 pips)
毛利亏损:
-6 944.96 USD (539 127 pips)
最大连续赢利:
15 (205.66 USD)
最大连续盈利:
205.66 USD (15)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
77.58%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
14 天
采收率:
6.08
长期交易:
502 (42.40%)
短期交易:
682 (57.60%)
利润因子:
1.41
预期回报:
2.42 USD
平均利润:
12.99 USD
平均损失:
-16.19 USD
最大连续失误:
4 (-77.50 USD)
最大连续亏损:
-158.22 USD (1)
每月增长:
1.59%
年度预测:
19.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
470.86 USD (6.70%)
相对跌幅:
结余:
7.80% (470.86 USD)
净值:
94.03% (12 778.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|172
|NZDCHF
|138
|EURJPY
|130
|NZDJPY
|128
|GBPCHF
|100
|GBPCAD
|96
|EURUSD
|68
|CADJPY
|62
|EURCAD
|56
|AUDJPY
|53
|AUDCAD
|39
|AUDUSD
|31
|NZDUSD
|28
|NZDCAD
|26
|USDCAD
|20
|USDCHF
|18
|AUDNZD
|16
|GBPUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|226
|NZDCHF
|429
|EURJPY
|-85
|NZDJPY
|362
|GBPCHF
|746
|GBPCAD
|-438
|EURUSD
|311
|CADJPY
|183
|EURCAD
|224
|AUDJPY
|150
|AUDCAD
|148
|AUDUSD
|101
|NZDUSD
|170
|NZDCAD
|92
|USDCAD
|55
|USDCHF
|134
|AUDNZD
|44
|GBPUSD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|-89K
|NZDCHF
|-20K
|EURJPY
|-86K
|NZDJPY
|2.9K
|GBPCHF
|14K
|GBPCAD
|-40K
|EURUSD
|3.2K
|CADJPY
|4.5K
|EURCAD
|7.3K
|AUDJPY
|4.3K
|AUDCAD
|4.8K
|AUDUSD
|-4.2K
|NZDUSD
|3.8K
|NZDCAD
|2.8K
|USDCAD
|1.6K
|USDCHF
|2.5K
|AUDNZD
|437
|GBPUSD
|144
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +142.90 USD
最差交易: -158 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +205.66 USD
最大连续亏损: -77.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.10 × 10
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
FusionMarkets-Live 2
|0.50 × 14
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.50 × 371
|
ICMarkets-Live19
|0.66 × 113
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.67 × 1765
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live26
|0.99 × 1368
|
ICMarkets-Live20
|1.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 606
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 630
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
Focus: Recovering investment cost and achieving profitability fast.
Timescale: Can vary depending on the investment, but typically within weeks, months, or a year.
Benefits: Provides early validation of the investment's value, boosts cash flow, and fuels further growth.
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