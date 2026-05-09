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Son Tung Nguyen

Rapid ROI 3

Son Tung Nguyen
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可靠性
78
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增长自 2025 53%
Tickmill-Live08
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交易:
1 184
盈利交易:
755 (63.76%)
亏损交易:
429 (36.23%)
最好交易:
142.90 USD
最差交易:
-158.22 USD
毛利:
9 807.72 USD (352 922 pips)
毛利亏损:
-6 944.96 USD (539 127 pips)
最大连续赢利:
15 (205.66 USD)
最大连续盈利:
205.66 USD (15)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
77.58%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
14 天
采收率:
6.08
长期交易:
502 (42.40%)
短期交易:
682 (57.60%)
利润因子:
1.41
预期回报:
2.42 USD
平均利润:
12.99 USD
平均损失:
-16.19 USD
最大连续失误:
4 (-77.50 USD)
最大连续亏损:
-158.22 USD (1)
每月增长:
1.59%
年度预测:
19.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
470.86 USD (6.70%)
相对跌幅:
结余:
7.80% (470.86 USD)
净值:
94.03% (12 778.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY 172
NZDCHF 138
EURJPY 130
NZDJPY 128
GBPCHF 100
GBPCAD 96
EURUSD 68
CADJPY 62
EURCAD 56
AUDJPY 53
AUDCAD 39
AUDUSD 31
NZDUSD 28
NZDCAD 26
USDCAD 20
USDCHF 18
AUDNZD 16
GBPUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY 226
NZDCHF 429
EURJPY -85
NZDJPY 362
GBPCHF 746
GBPCAD -438
EURUSD 311
CADJPY 183
EURCAD 224
AUDJPY 150
AUDCAD 148
AUDUSD 101
NZDUSD 170
NZDCAD 92
USDCAD 55
USDCHF 134
AUDNZD 44
GBPUSD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY -89K
NZDCHF -20K
EURJPY -86K
NZDJPY 2.9K
GBPCHF 14K
GBPCAD -40K
EURUSD 3.2K
CADJPY 4.5K
EURCAD 7.3K
AUDJPY 4.3K
AUDCAD 4.8K
AUDUSD -4.2K
NZDUSD 3.8K
NZDCAD 2.8K
USDCAD 1.6K
USDCHF 2.5K
AUDNZD 437
GBPUSD 144
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +142.90 USD
最差交易: -158 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +205.66 USD
最大连续亏损: -77.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.10 × 10
Tickmill02-Live
0.44 × 18
FusionMarkets-Live 2
0.50 × 14
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.50 × 371
ICMarkets-Live19
0.66 × 113
ForexTimeFXTM-ECN
0.67 × 1765
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1368
ICMarkets-Live20
1.00 × 9
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
Tickmill-Live09
1.03 × 606
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ACYCapital-Live02
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Focus: Recovering investment cost and achieving profitability fast.

Timescale: Can vary depending on the investment, but typically within weeks, months, or a year.

Benefits: Provides early validation of the investment's value, boosts cash flow, and fuels further growth.


没有评论
2026.05.09 06:16
High current drawdown in 78% indicates the absence of risk limitation
2026.05.09 06:16
A large drawdown may occur on the account again
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