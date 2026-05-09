СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XAU DLS222
Jian Guang Chen

XAU DLS222

Jian Guang Chen
Jian Guang Chen

Jian Guang Chen

0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 98%
DLSMarkets-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
69 (73.40%)
Убыточных трейдов:
25 (26.60%)
Лучший трейд:
266.73 USD
Худший трейд:
-91.80 USD
Общая прибыль:
2 311.20 USD (5 453 pips)
Общий убыток:
-659.68 USD (1 275 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (116.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
497.35 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
21.21%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 секунд
Фактор восстановления:
10.55
Длинных трейдов:
43 (45.74%)
Коротких трейдов:
51 (54.26%)
Профит фактор:
3.50
Мат. ожидание:
17.57 USD
Средняя прибыль:
33.50 USD
Средний убыток:
-26.39 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.54 USD (2)
Прирост в месяц:
45.50%
Годовой прогноз:
552.09%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
156.52 USD (10.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.98% (156.52 USD)
По эквити:
2.53% (66.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 49
BTCUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.6K
BTCUSD 615
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +266.73 USD
Худший трейд: -92 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +116.17 USD
Макс. убыток в серии: -1.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DLSMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
111111111111111
Нет отзывов
2026.07.20 04:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.24 13:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.24 12:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.24 23:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.24 22:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.11 00:44
Share of trading days is too low
2026.05.11 00:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.11 00:44
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.09 03:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.09 03:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.09 03:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.09 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.09 03:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAU DLS222
999 USD в месяц
98%
0
0
USD
2.8K
USD
14
97%
94
73%
0%
3.50
17.57
USD
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.