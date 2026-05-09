- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
69 (73.40%)
Убыточных трейдов:
25 (26.60%)
Лучший трейд:
266.73 USD
Худший трейд:
-91.80 USD
Общая прибыль:
2 311.20 USD (5 453 pips)
Общий убыток:
-659.68 USD (1 275 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (116.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
497.35 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
21.21%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
18 секунд
Фактор восстановления:
10.55
Длинных трейдов:
43 (45.74%)
Коротких трейдов:
51 (54.26%)
Профит фактор:
3.50
Мат. ожидание:
17.57 USD
Средняя прибыль:
33.50 USD
Средний убыток:
-26.39 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-99.54 USD (2)
Прирост в месяц:
45.50%
Годовой прогноз:
552.09%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
156.52 USD (10.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.98% (156.52 USD)
По эквити:
2.53% (66.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|BTCUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.6K
|BTCUSD
|45
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|615
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +266.73 USD
Худший трейд: -92 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +116.17 USD
Макс. убыток в серии: -1.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DLSMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
111111111111111
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
98%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
14
97%
94
73%
0%
3.50
17.57
USD
USD
6%
1:500