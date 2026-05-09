- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
95
盈利交易:
70 (73.68%)
亏损交易:
25 (26.32%)
最好交易:
266.73 USD
最差交易:
-91.80 USD
毛利:
2 373.92 USD (5 568 pips)
毛利亏损:
-659.68 USD (1 275 pips)
最大连续赢利:
9 (116.17 USD)
最大连续盈利:
560.07 USD (6)
夏普比率:
0.32
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
21.21%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
18 秒
采收率:
10.95
长期交易:
44 (46.32%)
短期交易:
51 (53.68%)
利润因子:
3.60
预期回报:
18.04 USD
平均利润:
33.91 USD
平均损失:
-26.39 USD
最大连续失误:
3 (-1.21 USD)
最大连续亏损:
-99.54 USD (2)
每月增长:
51.46%
年度预测:
624.41%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
156.52 USD (10.75%)
相对跌幅:
结余:
5.98% (156.52 USD)
净值:
2.53% (66.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|BTCUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.7K
|BTCUSD
|45
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.7K
|BTCUSD
|615
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +266.73 USD
最差交易: -92 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +116.17 USD
最大连续亏损: -1.21 USD
111111111111111
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
103%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
14
97%
95
73%
0%
3.59
18.04
USD
USD
6%
1:500