Провайдер лишен права продажи сигналов.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|511
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|94
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9.6K
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50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Just2Trade-MT5
|9.78 × 23
Gold Expert is an automated XAUUSD trading strategy designed for consistent, steady growth with low drawdown and controlled risk management. The system focuses on long-term account stability rather than aggressive high-risk trading.
Recommended account leverage is 1:100 with a minimum balance of $1000. Suggested risk settings use a fixed lot size of 0.01 for every $1000 of account balance, helping maintain disciplined exposure and sustainable performance over time.
You can follow the signal or rent the EA from the market https://www.mql5.com/en/market/product/177321