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Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Expert Signal
Samy Hussein

Gold Expert Signal

Samy Hussein
Samy Hussein

Samy Hussein

5 (1)
Full-time trader with 14+ years experience in trading currencies, gold and stocks.
1 сигнал 2 темы 8 комментариев
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 9%
Just2Trade-MT5
1:100

Провайдер лишен права продажи сигналов.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
511
Прибыльных трейдов:
373 (72.99%)
Убыточных трейдов:
138 (27.01%)
Лучший трейд:
44.56 USD
Худший трейд:
-16.73 USD
Общая прибыль:
1 752.62 USD (174 992 pips)
Общий убыток:
-1 658.90 USD (165 412 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (68.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
83.29 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
21.73%
Макс. загрузка депозита:
2.43%
Последний трейд:
15 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
262 (51.27%)
Коротких трейдов:
249 (48.73%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.18 USD
Средняя прибыль:
4.70 USD
Средний убыток:
-12.02 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.65 USD (3)
Прирост в месяц:
-7.25%
Годовой прогноз:
-88.02%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.75 USD
Максимальная:
226.68 USD (17.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.17% (226.68 USD)
По эквити:
1.41% (14.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 511
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 94
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 9.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.56 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +68.21 USD
Макс. убыток в серии: -12.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Just2Trade-MT5
9.78 × 23
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Gold Expert is an automated XAUUSD trading strategy designed for consistent, steady growth with low drawdown and controlled risk management. The system focuses on long-term account stability rather than aggressive high-risk trading.

Recommended account leverage is 1:100 with a minimum balance of $1000. Suggested risk settings use a fixed lot size of 0.01 for every $1000 of account balance, helping maintain disciplined exposure and sustainable performance over time.

You can follow the signal or rent the EA from the market https://www.mql5.com/en/market/product/177321


Нет отзывов
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.02 01:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.21 03:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.17 05:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 07:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.13 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 19:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 10:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.11 04:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.11 02:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.07 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.07 04:34
Share of trading days is too low
2026.05.07 04:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.07 01:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.07 01:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.07 01:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.07 01:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.07 01:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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