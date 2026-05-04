- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
152
Прибыльных трейдов:
96 (63.15%)
Убыточных трейдов:
56 (36.84%)
Лучший трейд:
249.50 USD
Худший трейд:
-52.16 USD
Общая прибыль:
1 779.16 USD (121 620 pips)
Общий убыток:
-729.60 USD (59 410 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (136.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
515.17 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
7.52%
Макс. загрузка депозита:
2.34%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.72
Длинных трейдов:
68 (44.74%)
Коротких трейдов:
84 (55.26%)
Профит фактор:
2.44
Мат. ожидание:
6.91 USD
Средняя прибыль:
18.53 USD
Средний убыток:
-13.03 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-159.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-159.59 USD (8)
Прирост в месяц:
9.98%
Годовой прогноз:
121.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.36 USD
Максимальная:
222.40 USD (4.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.79% (222.34 USD)
По эквити:
1.91% (85.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|62K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +249.50 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +136.02 USD
Макс. убыток в серии: -159.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
Headway-Real
|2.50 × 10
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
26%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
15
100%
152
63%
8%
2.43
6.91
USD
USD
5%
1:500