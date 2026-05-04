- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
157
盈利交易:
96 (61.14%)
亏损交易:
61 (38.85%)
最好交易:
249.50 USD
最差交易:
-89.30 USD
毛利:
1 779.16 USD (121 620 pips)
毛利亏损:
-960.78 USD (78 026 pips)
最大连续赢利:
8 (136.02 USD)
最大连续盈利:
515.17 USD (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
7.52%
最大入金加载:
2.34%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.54
长期交易:
73 (46.50%)
短期交易:
84 (53.50%)
利润因子:
1.85
预期回报:
5.21 USD
平均利润:
18.53 USD
平均损失:
-15.75 USD
最大连续失误:
8 (-159.59 USD)
最大连续亏损:
-231.00 USD (5)
每月增长:
4.24%
年度预测:
51.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
52.36 USD
最大值:
231.18 USD (4.58%)
相对跌幅:
结余:
4.79% (222.34 USD)
净值:
1.91% (85.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|818
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|44K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +249.50 USD
最差交易: -89 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +136.02 USD
最大连续亏损: -159.59 USD
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
20%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
15
100%
157
61%
8%
1.85
5.21
USD
USD
5%
1:500