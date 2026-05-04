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Satria Adji Prakoso

Calibre Forex

Satria Adji Prakoso
Satria Adji Prakoso

Satria Adji Prakoso

www.calibreforex.id
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2026 9%
Darwinex-Live-2
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
617
Прибыльных трейдов:
438 (70.98%)
Убыточных трейдов:
179 (29.01%)
Лучший трейд:
1 398.20 USD
Худший трейд:
-518.63 USD
Общая прибыль:
20 898.59 USD (331 640 pips)
Общий убыток:
-12 262.23 USD (174 454 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (703.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 631.94 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
20.75%
Макс. загрузка депозита:
26.37%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.01
Длинных трейдов:
306 (49.59%)
Коротких трейдов:
311 (50.41%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
14.00 USD
Средняя прибыль:
47.71 USD
Средний убыток:
-68.50 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-2 258.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 258.76 USD (9)
Прирост в месяц:
0.68%
Годовой прогноз:
8.24%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 621.97 USD
Максимальная:
4 301.44 USD (3.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.88% (4 241.49 USD)
По эквити:
1.40% (1 401.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 617
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 8.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 157K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 398.20 USD
Худший трейд: -519 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +703.61 USD
Макс. убыток в серии: -2 258.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
FusionMarkets-Demo
29.95 × 534
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Нет отзывов
2026.07.16 14:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.05% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.13 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.10 23:01
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.09 11:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.24 22:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.06 06:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.04 11:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.04 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.04 10:41
Share of trading days is too low
2026.05.04 10:41
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.04 10:41
High risk of negative slippage when copying deals
2026.05.04 06:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.04 06:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.04 06:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.05.04 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.05.04 06:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Calibre Forex
500 USD в месяц
9%
0
0
USD
109K
USD
15
98%
617
70%
21%
1.70
14.00
USD
4%
1:200
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