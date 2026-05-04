- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
617
Прибыльных трейдов:
438 (70.98%)
Убыточных трейдов:
179 (29.01%)
Лучший трейд:
1 398.20 USD
Худший трейд:
-518.63 USD
Общая прибыль:
20 898.59 USD (331 640 pips)
Общий убыток:
-12 262.23 USD (174 454 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (703.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 631.94 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
20.75%
Макс. загрузка депозита:
26.37%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.01
Длинных трейдов:
306 (49.59%)
Коротких трейдов:
311 (50.41%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
14.00 USD
Средняя прибыль:
47.71 USD
Средний убыток:
-68.50 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-2 258.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 258.76 USD (9)
Прирост в месяц:
0.68%
Годовой прогноз:
8.24%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 621.97 USD
Максимальная:
4 301.44 USD (3.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.88% (4 241.49 USD)
По эквити:
1.40% (1 401.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|617
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|8.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|157K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 398.20 USD
Худший трейд: -519 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +703.61 USD
Макс. убыток в серии: -2 258.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|29.95 × 534
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
109K
USD
USD
15
98%
617
70%
21%
1.70
14.00
USD
USD
4%
1:200