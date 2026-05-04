- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
644
盈利交易:
448 (69.56%)
亏损交易:
196 (30.43%)
最好交易:
1 398.20 USD
最差交易:
-518.63 USD
毛利:
20 915.28 USD (333 525 pips)
毛利亏损:
-16 450.84 USD (229 835 pips)
最大连续赢利:
25 (703.61 USD)
最大连续盈利:
2 631.94 USD (21)
夏普比率:
0.06
交易活动:
19.73%
最大入金加载:
26.37%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
55
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.92
长期交易:
333 (51.71%)
短期交易:
311 (48.29%)
利润因子:
1.27
预期回报:
6.93 USD
平均利润:
46.69 USD
平均损失:
-83.93 USD
最大连续失误:
11 (-2 843.93 USD)
最大连续亏损:
-2 843.93 USD (11)
每月增长:
-3.49%
年度预测:
-42.47%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
1 621.97 USD
最大值:
4 848.02 USD (4.44%)
相对跌幅:
结余:
4.44% (4 848.02 USD)
净值:
1.40% (1 401.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|644
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|104K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 398.20 USD
最差交易: -519 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +703.61 USD
最大连续亏损: -2 843.93 USD
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结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
15
98%
644
69%
20%
1.27
6.93
USD
USD
4%
1:200