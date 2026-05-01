- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
30 (73.17%)
Убыточных трейдов:
11 (26.83%)
Лучший трейд:
17.29 USD
Худший трейд:
-15.91 USD
Общая прибыль:
123.65 USD (5 025 pips)
Общий убыток:
-57.48 USD (3 592 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (14.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.73 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
22.26%
Макс. загрузка депозита:
1.82%
Последний трейд:
71 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.11
Длинных трейдов:
18 (43.90%)
Коротких трейдов:
23 (56.10%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
1.61 USD
Средняя прибыль:
4.12 USD
Средний убыток:
-5.23 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.91 USD (1)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
16.11 USD (0.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.80% (16.11 USD)
По эквити:
5.84% (116.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD-STD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD-STD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.29 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +14.70 USD
Макс. убыток в серии: -7.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
5
0%
41
73%
22%
2.15
1.61
USD
USD
6%
1:500