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Сигналы / MetaTrader 5 / Cuanin AUDCAD V985051t
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Cuanin AUDCAD V985051t

Yusuf Al Rasyid Dahlan
Yusuf Al Rasyid Dahlan

Yusuf Al Rasyid Dahlan

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
3%
VTMarkets-Live 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
30 (73.17%)
Убыточных трейдов:
11 (26.83%)
Лучший трейд:
17.29 USD
Худший трейд:
-15.91 USD
Общая прибыль:
123.65 USD (5 025 pips)
Общий убыток:
-57.48 USD (3 592 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (14.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.73 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
22.26%
Макс. загрузка депозита:
1.82%
Последний трейд:
71 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.11
Длинных трейдов:
18 (43.90%)
Коротких трейдов:
23 (56.10%)
Профит фактор:
2.15
Мат. ожидание:
1.61 USD
Средняя прибыль:
4.12 USD
Средний убыток:
-5.23 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.91 USD (1)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
16.11 USD (0.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.80% (16.11 USD)
По эквити:
5.84% (116.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD-STD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD-STD 66
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD-STD 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.29 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +14.70 USD
Макс. убыток в серии: -7.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.13 14:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.06 12:31
No swaps are charged
2026.07.06 12:31
No swaps are charged
2026.07.03 12:26
No swaps are charged on the signal account
2026.07.01 16:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.22 10:35
No swaps are charged
2026.06.22 10:35
No swaps are charged
2026.06.17 13:09
No swaps are charged on the signal account
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.12 08:05
No swaps are charged
2026.06.09 09:05
No swaps are charged on the signal account
2026.06.07 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.21 11:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.18 08:56
No swaps are charged
2026.05.18 08:56
No swaps are charged
2026.05.12 15:53
No swaps are charged on the signal account
2026.05.12 09:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.12 08:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.01 22:01
Share of trading days is too low
2026.05.01 22:01
Share of days for 80% of trades is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cuanin AUDCAD V985051t
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
1
USD
5
0%
41
73%
22%
2.15
1.61
USD
6%
1:500
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