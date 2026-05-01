- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
30 (73.17%)
亏损交易:
11 (26.83%)
最好交易:
17.29 USD
最差交易:
-15.91 USD
毛利:
123.65 USD (5 025 pips)
毛利亏损:
-57.48 USD (3 592 pips)
最大连续赢利:
5 (14.70 USD)
最大连续盈利:
22.73 USD (3)
夏普比率:
0.25
交易活动:
22.26%
最大入金加载:
1.82%
最近交易:
73 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.11
长期交易:
18 (43.90%)
短期交易:
23 (56.10%)
利润因子:
2.15
预期回报:
1.61 USD
平均利润:
4.12 USD
平均损失:
-5.23 USD
最大连续失误:
2 (-7.36 USD)
最大连续亏损:
-15.91 USD (1)
每月增长:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
16.11 USD (0.80%)
相对跌幅:
结余:
0.80% (16.11 USD)
净值:
5.84% (116.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD-STD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD-STD
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.29 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +14.70 USD
最大连续亏损: -7.36 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
5
0%
41
73%
22%
2.15
1.61
USD
USD
6%
1:500