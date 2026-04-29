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Francisco Teixeira Nobre

Unua

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Надежность
15 недель
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прирост с 2026 337%
RoboForex-ECN-3
1:500

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
720
Прибыльных трейдов:
700 (97.22%)
Убыточных трейдов:
20 (2.78%)
Лучший трейд:
11.62 USD
Худший трейд:
-61.07 USD
Общая прибыль:
335.95 USD (64 016 pips)
Общий убыток:
-91.70 USD (13 268 pips)
Макс. серия выигрышей:
153 (88.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.05 USD (153)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
144.38%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
3.20
Длинных трейдов:
244 (33.89%)
Коротких трейдов:
476 (66.11%)
Профит фактор:
3.66
Мат. ожидание:
0.34 USD
Средняя прибыль:
0.48 USD
Средний убыток:
-4.59 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-72.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-72.18 USD (4)
Прирост в месяц:
-14.09%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
76.39 USD (18.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.08% (76.39 USD)
По эквити:
93.16% (137.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 177
GBPUSD 71
EURJPY 60
NZDCAD 51
EURCAD 43
USDJPY 31
GBPCAD 28
AUDUSD 27
NZDUSD 26
USDCAD 20
AUDCAD 18
EURCHF 17
EURGBP 16
GBPCHF 15
USDCHF 15
EURNZD 14
.USTECHCash 12
CHFJPY 11
GBPJPY 9
.US30Cash 9
AUDJPY 8
XAUUSD 8
EURAUD 7
NZDCHF 7
GBPAUD 5
.US500Cash 4
CADJPY 3
GBPNZD 3
AUDCHF 2
AUDNZD 1
BTCUSD 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 80
GBPUSD 36
EURJPY 40
NZDCAD 15
EURCAD 11
USDJPY 40
GBPCAD 10
AUDUSD 8
NZDUSD 4
USDCAD -1
AUDCAD 8
EURCHF 4
EURGBP 2
GBPCHF 6
USDCHF 7
EURNZD 7
.USTECHCash 4
CHFJPY 8
GBPJPY 2
.US30Cash 3
AUDJPY 5
XAUUSD -61
EURAUD 5
NZDCHF 2
GBPAUD 1
.US500Cash -5
CADJPY 1
GBPNZD 0
AUDCHF 0
AUDNZD 0
BTCUSD 2
CADCHF 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 8.8K
GBPUSD 3.5K
EURJPY 5.1K
NZDCAD 2.4K
EURCAD 1.8K
USDJPY 6.2K
GBPCAD 1.4K
AUDUSD 605
NZDUSD 394
USDCAD 893
AUDCAD 1K
EURCHF 251
EURGBP 429
GBPCHF 596
USDCHF 756
EURNZD 1.5K
.USTECHCash 3K
CHFJPY 1.4K
GBPJPY 375
.US30Cash 3.2K
AUDJPY 614
XAUUSD -6K
EURAUD 594
NZDCHF 159
GBPAUD 107
.US500Cash -5.2K
CADJPY 162
GBPNZD 103
AUDCHF 26
AUDNZD 41
BTCUSD 17K
CADCHF 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.62 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 153
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +88.05 USD
Макс. убыток в серии: -72.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-7
0.00 × 3
FXOpenEU-ECN Live Server
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
GoMarkets-Real 10
0.47 × 34
RoboForex-ECN
0.48 × 797
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 300
ThreeTrader-Live
0.65 × 286
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.71 × 477
VantageInternational-Live 14
0.74 × 27
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.99 × 161
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
еще 79...
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Em teste.
Нет отзывов
2026.07.08 19:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 16:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.26 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 13:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.21 23:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.31 10:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.29 04:23
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 17:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 16:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 08:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 05:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 04:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 03:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 21:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.05.26 13:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.26 12:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.26 07:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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