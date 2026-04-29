Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
720
Прибыльных трейдов:
700 (97.22%)
Убыточных трейдов:
20 (2.78%)
Лучший трейд:
11.62 USD
Худший трейд:
-61.07 USD
Общая прибыль:
335.95 USD (64 016 pips)
Общий убыток:
-91.70 USD (13 268 pips)
Макс. серия выигрышей:
153 (88.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.05 USD (153)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
144.38%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
3.20
Длинных трейдов:
244 (33.89%)
Коротких трейдов:
476 (66.11%)
Профит фактор:
3.66
Мат. ожидание:
0.34 USD
Средняя прибыль:
0.48 USD
Средний убыток:
-4.59 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-72.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-72.18 USD (4)
Прирост в месяц:
-14.09%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
76.39 USD (18.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.08% (76.39 USD)
По эквити:
93.16% (137.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|177
|GBPUSD
|71
|EURJPY
|60
|NZDCAD
|51
|EURCAD
|43
|USDJPY
|31
|GBPCAD
|28
|AUDUSD
|27
|NZDUSD
|26
|USDCAD
|20
|AUDCAD
|18
|EURCHF
|17
|EURGBP
|16
|GBPCHF
|15
|USDCHF
|15
|EURNZD
|14
|.USTECHCash
|12
|CHFJPY
|11
|GBPJPY
|9
|.US30Cash
|9
|AUDJPY
|8
|XAUUSD
|8
|EURAUD
|7
|NZDCHF
|7
|GBPAUD
|5
|.US500Cash
|4
|CADJPY
|3
|GBPNZD
|3
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|1
|BTCUSD
|1
|CADCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|80
|GBPUSD
|36
|EURJPY
|40
|NZDCAD
|15
|EURCAD
|11
|USDJPY
|40
|GBPCAD
|10
|AUDUSD
|8
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|-1
|AUDCAD
|8
|EURCHF
|4
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|6
|USDCHF
|7
|EURNZD
|7
|.USTECHCash
|4
|CHFJPY
|8
|GBPJPY
|2
|.US30Cash
|3
|AUDJPY
|5
|XAUUSD
|-61
|EURAUD
|5
|NZDCHF
|2
|GBPAUD
|1
|.US500Cash
|-5
|CADJPY
|1
|GBPNZD
|0
|AUDCHF
|0
|AUDNZD
|0
|BTCUSD
|2
|CADCHF
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|8.8K
|GBPUSD
|3.5K
|EURJPY
|5.1K
|NZDCAD
|2.4K
|EURCAD
|1.8K
|USDJPY
|6.2K
|GBPCAD
|1.4K
|AUDUSD
|605
|NZDUSD
|394
|USDCAD
|893
|AUDCAD
|1K
|EURCHF
|251
|EURGBP
|429
|GBPCHF
|596
|USDCHF
|756
|EURNZD
|1.5K
|.USTECHCash
|3K
|CHFJPY
|1.4K
|GBPJPY
|375
|.US30Cash
|3.2K
|AUDJPY
|614
|XAUUSD
|-6K
|EURAUD
|594
|NZDCHF
|159
|GBPAUD
|107
|.US500Cash
|-5.2K
|CADJPY
|162
|GBPNZD
|103
|AUDCHF
|26
|AUDNZD
|41
|BTCUSD
|17K
|CADCHF
|12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.62 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 153
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +88.05 USD
Макс. убыток в серии: -72.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 3
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 797
|
ICMarketsSC-Live11
|0.59 × 300
|
ThreeTrader-Live
|0.65 × 286
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
Exness-Real17
|0.71 × 477
|
VantageInternational-Live 14
|0.74 × 27
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.99 × 161
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
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