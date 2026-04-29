Current drawdown is dangerous for subscribers. Subscription will be allowed once drawdown improves.
- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
689
Profit Trades:
675 (97.96%)
Loss Trades:
14 (2.03%)
Best trade:
11.62 USD
Worst trade:
-4.76 USD
Gross Profit:
325.79 USD (61 746 pips)
Gross Loss:
-14.73 USD (960 pips)
Maximum consecutive wins:
153 (88.05 USD)
Maximal consecutive profit:
88.05 USD (153)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
144.38%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
40
Avg holding time:
14 hours
Recovery Factor:
65.35
Long Trades:
244 (35.41%)
Short Trades:
445 (64.59%)
Profit Factor:
22.12
Expected Payoff:
0.45 USD
Average Profit:
0.48 USD
Average Loss:
-1.05 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-4.38 USD)
Maximal consecutive loss:
-4.76 USD (1)
Monthly growth:
46.94%
Annual Forecast:
569.60%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
4.76 USD (1.87%)
Relative drawdown:
By Balance:
3.64% (4.76 USD)
By Equity:
93.16% (137.61 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD
|174
|GBPUSD
|65
|EURJPY
|60
|NZDCAD
|50
|EURCAD
|43
|USDJPY
|31
|GBPCAD
|28
|NZDUSD
|26
|AUDUSD
|22
|USDCAD
|19
|AUDCAD
|18
|EURCHF
|17
|EURGBP
|16
|GBPCHF
|15
|USDCHF
|15
|EURNZD
|14
|CHFJPY
|11
|.USTECHCash
|10
|GBPJPY
|9
|AUDJPY
|8
|.US30Cash
|8
|EURAUD
|7
|NZDCHF
|7
|GBPAUD
|5
|CADJPY
|3
|GBPNZD
|3
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|1
|.US500Cash
|1
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|80
|GBPUSD
|34
|EURJPY
|40
|NZDCAD
|15
|EURCAD
|11
|USDJPY
|40
|GBPCAD
|10
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|4
|AUDCAD
|8
|EURCHF
|4
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|6
|USDCHF
|7
|EURNZD
|7
|CHFJPY
|8
|.USTECHCash
|3
|GBPJPY
|2
|AUDJPY
|5
|.US30Cash
|3
|EURAUD
|5
|NZDCHF
|2
|GBPAUD
|1
|CADJPY
|1
|GBPNZD
|0
|AUDCHF
|0
|AUDNZD
|0
|.US500Cash
|0
|BTCUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|8.7K
|GBPUSD
|3.4K
|EURJPY
|5.1K
|NZDCAD
|2.3K
|EURCAD
|1.8K
|USDJPY
|6.2K
|GBPCAD
|1.4K
|NZDUSD
|394
|AUDUSD
|513
|USDCAD
|864
|AUDCAD
|1K
|EURCHF
|251
|EURGBP
|429
|GBPCHF
|596
|USDCHF
|756
|EURNZD
|1.5K
|CHFJPY
|1.4K
|.USTECHCash
|2.1K
|GBPJPY
|375
|AUDJPY
|614
|.US30Cash
|3K
|EURAUD
|594
|NZDCHF
|159
|GBPAUD
|107
|CADJPY
|162
|GBPNZD
|103
|AUDCHF
|26
|AUDNZD
|41
|.US500Cash
|234
|BTCUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +11.62 USD
Worst trade: -5 USD
Maximum consecutive wins: 153
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +88.05 USD
Maximal consecutive loss: -4.38 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN-3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
FBS-Real-7
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 796
|
ICMarketsSC-Live11
|0.58 × 297
|
ThreeTrader-Live
|0.65 × 286
|
VantageInternational-Live 14
|0.68 × 25
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
Exness-Real17
|0.71 × 477
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|1.02 × 152
|
ICMarketsSC-Live23
|1.07 × 264
Em teste.
No reviews