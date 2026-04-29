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Francisco Teixeira Nobre

Unua

Francisco Teixeira Nobre
Francisco Teixeira Nobre

Francisco Teixeira Nobre

2 comments
0 reviews
Reliability
15 weeks
0 / 0 USD
growth since 2026 626%
RoboForex-ECN-3
1:500

Current drawdown is dangerous for subscribers. Subscription will be allowed once drawdown improves.

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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
689
Profit Trades:
675 (97.96%)
Loss Trades:
14 (2.03%)
Best trade:
11.62 USD
Worst trade:
-4.76 USD
Gross Profit:
325.79 USD (61 746 pips)
Gross Loss:
-14.73 USD (960 pips)
Maximum consecutive wins:
153 (88.05 USD)
Maximal consecutive profit:
88.05 USD (153)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
144.38%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
40
Avg holding time:
14 hours
Recovery Factor:
65.35
Long Trades:
244 (35.41%)
Short Trades:
445 (64.59%)
Profit Factor:
22.12
Expected Payoff:
0.45 USD
Average Profit:
0.48 USD
Average Loss:
-1.05 USD
Maximum consecutive losses:
2 (-4.38 USD)
Maximal consecutive loss:
-4.76 USD (1)
Monthly growth:
46.94%
Annual Forecast:
569.60%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
4.76 USD (1.87%)
Relative drawdown:
By Balance:
3.64% (4.76 USD)
By Equity:
93.16% (137.61 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 174
GBPUSD 65
EURJPY 60
NZDCAD 50
EURCAD 43
USDJPY 31
GBPCAD 28
NZDUSD 26
AUDUSD 22
USDCAD 19
AUDCAD 18
EURCHF 17
EURGBP 16
GBPCHF 15
USDCHF 15
EURNZD 14
CHFJPY 11
.USTECHCash 10
GBPJPY 9
AUDJPY 8
.US30Cash 8
EURAUD 7
NZDCHF 7
GBPAUD 5
CADJPY 3
GBPNZD 3
AUDCHF 2
AUDNZD 1
.US500Cash 1
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 80
GBPUSD 34
EURJPY 40
NZDCAD 15
EURCAD 11
USDJPY 40
GBPCAD 10
NZDUSD 4
AUDUSD 7
USDCAD 4
AUDCAD 8
EURCHF 4
EURGBP 2
GBPCHF 6
USDCHF 7
EURNZD 7
CHFJPY 8
.USTECHCash 3
GBPJPY 2
AUDJPY 5
.US30Cash 3
EURAUD 5
NZDCHF 2
GBPAUD 1
CADJPY 1
GBPNZD 0
AUDCHF 0
AUDNZD 0
.US500Cash 0
BTCUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 8.7K
GBPUSD 3.4K
EURJPY 5.1K
NZDCAD 2.3K
EURCAD 1.8K
USDJPY 6.2K
GBPCAD 1.4K
NZDUSD 394
AUDUSD 513
USDCAD 864
AUDCAD 1K
EURCHF 251
EURGBP 429
GBPCHF 596
USDCHF 756
EURNZD 1.5K
CHFJPY 1.4K
.USTECHCash 2.1K
GBPJPY 375
AUDJPY 614
.US30Cash 3K
EURAUD 594
NZDCHF 159
GBPAUD 107
CADJPY 162
GBPNZD 103
AUDCHF 26
AUDNZD 41
.US500Cash 234
BTCUSD 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +11.62 USD
Worst trade: -5 USD
Maximum consecutive wins: 153
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +88.05 USD
Maximal consecutive loss: -4.38 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN-3" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
FBS-Real-7
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
GoMarkets-Real 10
0.47 × 34
RoboForex-ECN
0.48 × 796
ICMarketsSC-Live11
0.58 × 297
ThreeTrader-Live
0.65 × 286
VantageInternational-Live 14
0.68 × 25
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.71 × 477
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
1.02 × 152
ICMarketsSC-Live23
1.07 × 264
64 more...
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No reviews
2026.07.08 19:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 16:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.26 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 13:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.21 23:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.31 10:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.29 04:23
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 17:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 16:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 08:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 05:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 04:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 03:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 21:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.05.26 13:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.26 12:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.26 07:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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