当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
736
盈利交易:
716 (97.28%)
亏损交易:
20 (2.72%)
最好交易:
11.62 USD
最差交易:
-61.07 USD
毛利:
339.68 USD (64 644 pips)
毛利亏损:
-91.70 USD (13 268 pips)
最大连续赢利:
153 (88.05 USD)
最大连续盈利:
88.05 USD (153)
夏普比率:
0.24
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
144.38%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
16 小时
采收率:
3.25
长期交易:
249 (33.83%)
短期交易:
487 (66.17%)
利润因子:
3.70
预期回报:
0.34 USD
平均利润:
0.47 USD
平均损失:
-4.59 USD
最大连续失误:
4 (-72.18 USD)
最大连续亏损:
-72.18 USD (4)
每月增长:
-13.38%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
76.39 USD (18.16%)
相对跌幅:
结余:
37.08% (76.39 USD)
净值:
93.16% (137.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|182
|GBPUSD
|72
|EURJPY
|62
|NZDCAD
|51
|EURCAD
|44
|USDJPY
|33
|GBPCAD
|28
|AUDUSD
|27
|NZDUSD
|26
|USDCAD
|20
|EURCHF
|19
|AUDCAD
|18
|EURGBP
|16
|GBPCHF
|15
|USDCHF
|15
|EURNZD
|14
|.USTECHCash
|12
|CHFJPY
|11
|EURAUD
|10
|GBPJPY
|9
|.US30Cash
|9
|AUDJPY
|8
|XAUUSD
|8
|NZDCHF
|7
|GBPAUD
|5
|.US500Cash
|4
|CADJPY
|3
|GBPNZD
|3
|AUDCHF
|2
|AUDNZD
|1
|BTCUSD
|1
|CADCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|81
|GBPUSD
|36
|EURJPY
|41
|NZDCAD
|15
|EURCAD
|11
|USDJPY
|41
|GBPCAD
|10
|AUDUSD
|8
|NZDUSD
|4
|USDCAD
|-1
|EURCHF
|4
|AUDCAD
|8
|EURGBP
|2
|GBPCHF
|6
|USDCHF
|7
|EURNZD
|7
|.USTECHCash
|4
|CHFJPY
|8
|EURAUD
|5
|GBPJPY
|2
|.US30Cash
|3
|AUDJPY
|5
|XAUUSD
|-61
|NZDCHF
|2
|GBPAUD
|1
|.US500Cash
|-5
|CADJPY
|1
|GBPNZD
|0
|AUDCHF
|0
|AUDNZD
|0
|BTCUSD
|2
|CADCHF
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|8.9K
|GBPUSD
|3.5K
|EURJPY
|5.2K
|NZDCAD
|2.4K
|EURCAD
|1.8K
|USDJPY
|6.5K
|GBPCAD
|1.4K
|AUDUSD
|605
|NZDUSD
|394
|USDCAD
|893
|EURCHF
|314
|AUDCAD
|1K
|EURGBP
|429
|GBPCHF
|596
|USDCHF
|756
|EURNZD
|1.5K
|.USTECHCash
|3K
|CHFJPY
|1.4K
|EURAUD
|686
|GBPJPY
|375
|.US30Cash
|3.2K
|AUDJPY
|614
|XAUUSD
|-6K
|NZDCHF
|159
|GBPAUD
|107
|.US500Cash
|-5.2K
|CADJPY
|162
|GBPNZD
|103
|AUDCHF
|26
|AUDNZD
|41
|BTCUSD
|17K
|CADCHF
|12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.62 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 153
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +88.05 USD
最大连续亏损: -72.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
RoboForex-ECN
|0.48 × 797
|
ICMarketsSC-Live11
|0.59 × 300
|
ThreeTrader-Live
|0.65 × 286
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
Exness-Real17
|0.71 × 477
|
VantageInternational-Live 14
|0.74 × 27
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live19
|0.99 × 161
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
Em teste.
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