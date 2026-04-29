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Francisco Teixeira Nobre

Unua

Francisco Teixeira Nobre
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  • Aposentado 在  Florianópolis
  • 巴西
  • 279
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可靠性
16
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增长自 2026 350%
RoboForex-ECN-3
1:500

当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。

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  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
736
盈利交易:
716 (97.28%)
亏损交易:
20 (2.72%)
最好交易:
11.62 USD
最差交易:
-61.07 USD
毛利:
339.68 USD (64 644 pips)
毛利亏损:
-91.70 USD (13 268 pips)
最大连续赢利:
153 (88.05 USD)
最大连续盈利:
88.05 USD (153)
夏普比率:
0.24
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
144.38%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
57
平均持有时间:
16 小时
采收率:
3.25
长期交易:
249 (33.83%)
短期交易:
487 (66.17%)
利润因子:
3.70
预期回报:
0.34 USD
平均利润:
0.47 USD
平均损失:
-4.59 USD
最大连续失误:
4 (-72.18 USD)
最大连续亏损:
-72.18 USD (4)
每月增长:
-13.38%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
76.39 USD (18.16%)
相对跌幅:
结余:
37.08% (76.39 USD)
净值:
93.16% (137.61 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 182
GBPUSD 72
EURJPY 62
NZDCAD 51
EURCAD 44
USDJPY 33
GBPCAD 28
AUDUSD 27
NZDUSD 26
USDCAD 20
EURCHF 19
AUDCAD 18
EURGBP 16
GBPCHF 15
USDCHF 15
EURNZD 14
.USTECHCash 12
CHFJPY 11
EURAUD 10
GBPJPY 9
.US30Cash 9
AUDJPY 8
XAUUSD 8
NZDCHF 7
GBPAUD 5
.US500Cash 4
CADJPY 3
GBPNZD 3
AUDCHF 2
AUDNZD 1
BTCUSD 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 81
GBPUSD 36
EURJPY 41
NZDCAD 15
EURCAD 11
USDJPY 41
GBPCAD 10
AUDUSD 8
NZDUSD 4
USDCAD -1
EURCHF 4
AUDCAD 8
EURGBP 2
GBPCHF 6
USDCHF 7
EURNZD 7
.USTECHCash 4
CHFJPY 8
EURAUD 5
GBPJPY 2
.US30Cash 3
AUDJPY 5
XAUUSD -61
NZDCHF 2
GBPAUD 1
.US500Cash -5
CADJPY 1
GBPNZD 0
AUDCHF 0
AUDNZD 0
BTCUSD 2
CADCHF 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 8.9K
GBPUSD 3.5K
EURJPY 5.2K
NZDCAD 2.4K
EURCAD 1.8K
USDJPY 6.5K
GBPCAD 1.4K
AUDUSD 605
NZDUSD 394
USDCAD 893
EURCHF 314
AUDCAD 1K
EURGBP 429
GBPCHF 596
USDCHF 756
EURNZD 1.5K
.USTECHCash 3K
CHFJPY 1.4K
EURAUD 686
GBPJPY 375
.US30Cash 3.2K
AUDJPY 614
XAUUSD -6K
NZDCHF 159
GBPAUD 107
.US500Cash -5.2K
CADJPY 162
GBPNZD 103
AUDCHF 26
AUDNZD 41
BTCUSD 17K
CADCHF 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +11.62 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 153
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +88.05 USD
最大连续亏损: -72.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXOpenEU-ECN Live Server
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
GoMarkets-Real 10
0.47 × 34
RoboForex-ECN
0.48 × 797
ICMarketsSC-Live11
0.59 × 300
ThreeTrader-Live
0.65 × 286
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
Exness-Real17
0.71 × 477
VantageInternational-Live 14
0.74 × 27
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live19
0.99 × 161
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
79 更多...
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2026.07.08 19:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 16:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.26 08:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.22 13:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.21 23:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.31 10:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.05.29 04:23
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 17:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 16:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 15:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 08:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 05:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 04:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 03:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 21:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.05.26 13:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.26 12:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.26 07:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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